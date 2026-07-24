Real Madryt szykuje fortunę na transfer. Alternatywa dla Olise

Real Madryt nie zamierza rezygnować z pozyskania nowego skrzydłowego. Gdy negocjacje w sprawie Michaela Olise utknęły w martwym punkcie, pojawił się nowy faworyt, donosi "Fichajes".

ZUMA Press, Inc / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt pracuje nad transferem Diomande

Michael Olise pozostaje wymarzonym celem Realu Madryt, jednak Bayern Monachium nie zamierza rozpoczynać rozmów o jego sprzedaży. W tej sytuacji Królewscy coraz uważniej przyglądają się Yanowi Diomande, który po znakomitym sezonie w RB Lipsk znalazł się na celowniku największych europejskich klubów.

19-letni reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej błyszczał w Bundeslidze, notując 13 bramek i dziewięć asyst w 36 występach. Dobrą formę potwierdził także podczas mundialu, co jeszcze bardziej zwiększyło zainteresowanie jego osobą. W Madrycie są gotowi rozważyć złożenie oferty sięgającej 100 milionów euro, jednak niemiecki klub oczekuje aż 120 milionów i nie zamierza schodzić z tej kwoty.

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Real nie jest jedynym kandydatem do pozyskania utalentowanego skrzydłowego. PSG miało już uzgodnić z piłkarzem wstępne warunki indywidualnego kontraktu, choć wciąż nie osiągnęło porozumienia z RB Lipsk. Liverpool również próbował przekonać niemiecki klub ofertą wartą 100 milionów euro, lecz została ona odrzucona. Sytuację monitorują także Manchester City i Arsenal, które na razie ograniczają się do obserwacji rozwoju wydarzeń.

W Lipsku nie odczuwają presji związanej ze sprzedażą swojej gwiazdy. Diomande ma ważny kontrakt, a klub chce zatrzymać go przynajmniej na kolejny sezon. Drzwi do transferu pozostają jednak otwarte, ale tylko dla zespołu, który spełni finansowe oczekiwania niemieckiego klubu.