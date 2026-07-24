Siemieniec wskazał transferowy priorytet Jagiellonii. „Rozmowy trwają”

"Rozmawiamy z wieloma piłkarzami, jesteśmy aktywni, by być gotowym na kolejne ruchy. Priorytetem jest wzmocnienie środka pola" - przyznał Adrian Siemieniec na konferencji prasowej cytowany przez Kubę Seweryna.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia chce nowego pomocnika

Jagiellonia Białystok nowy sezon PKO Ekstraklasy rozpocznie w sobotę, gdy zmierzy się w domowym meczu z Koroną Kielce. Przed ekipą Adriana Siemieńca jednak bardzo trudna kampania, w której mało kto stawia ich w roli kandydata nawet do strefy medalowej. Trudno się jednak dziwić, tego lata klub opuściło wielu ważnych zawodników, a dotychczasowe transfery także pozostawiają wiele do życzenia.

Wiadomo jednak, że to jeszcze nie koniec okienka transferowego i w najbliższym czasie, już po starcie ligi, transferów także będzie sporo. Ile z nich jeszcze dokona Jagiellonia? Jak przekazał szkoleniowiec Dumy Podlasia rozmowy trwają, a priorytetem jest nowy środkowy pomocnik.

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– Priorytetem jest wzmocnienie środka pola w najbliższym czasie. Dokonaliśmy transferu na skrzydło, był ruch do ataku, wzmocniliśmy rywalizację bramce, ale też mamy zawodnika w osobie Rodrigo, który może grać jako prawy obrońca, prawoskrzydłowy, a nawet po drugiej stronie boiska. Chcieliśmy mieć tak uniwersalnego piłkarza. Staramy się teraz maksymalnie wykorzystać potencjał obecnej grupy – powiedział Adrian Siemieniec na konferencji prasowej cytowany przez Kubę Seweryna na platformie X.

– Rozmawiamy z wieloma piłkarzami, jesteśmy aktywni, by być gotowym na kolejne ruchy. Na dzisiaj skupiamy się na tym, by wykonać jeden lub nawet dwa ruchy do środka pola, a oprócz tego kontrolujemy sytuacje i obserwujemy zawodników, których mamy w kadrze, by dostali swoje szanse i mogli się obronić – dodał.

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