Nie będzie głośnego transferu do Pogoni Szczecin. Piłkarz się wycofał

Alfie Dorrington miał być nowym piłkarzem Pogoni Szczecin, ale do transferu niedojdzie. Wszystko przez decyzję... partnerki zawodnika. Informacje w tej sprawie przekazało "Weszło".

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Alex Haditaghi

Anglik się rozmyślił, wszystkiemu winna… partnerka

Pogoń Szczecin tego lata przeprowadziła kilka ciekawych transferów, ale z całą pewnością wciąż to zbyt mało, aby wymieniać zespół Portowców jednym tchem w gronie kandydatów do walki o awans do eliminacji europejskich pucharów. Nikt nie ma co prawda wątpliwości, że najpewniej nie dojdzie do powtórki z poprzedniej kampanii – walki o utrzymanie – ale optymizm raczej jest umiarkowany.

Niemniej szeregi Pogoni Szczecin w najbliższym czasie wzmocnić miał jeden z ciekawych środkowych obrońców. Miał nim być Alfie Dorrington, który występuje w zespole Tottenhamu do lat 21. Miał, gdyż transfer nie będzie miał miejsca. Według informacji, które przekazał Szymon Janczyk z „Weszło”, defensor miał się rozmyślić, a do takiej decyzji – pomimo zaawansowanych rozmów z Pogonią – przekonała go partnerka.

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Alfie Dorrington to 21-letni środkowy obrońca, który na koncie ma mecze w młodzieżowej reprezentacji swojego kraju. Przez lata przeszedł on kilka szczebli młodzieżowych zespołów Tottenhamu. W seniorskiej piłce na koncie ma 30 spotkań dla szkockiego Aberdeen. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 600 tysięcy euro.

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