Wisła Kraków szykuje kolejne transfery?! Królewski zabrał głos

Jarosław Królewski przyznał w rozmowie z "Kanałem Sportowym", że czuje się przygotowany na nowy sezon w PKO Ekstraklasie. Jednocześnie dodał, że kolejne transfery mogą mieć jeszcze miejsce.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła gotowa na PKO Ekstraklasę?!

Wisła Kraków po czterech latach przerwy w ten weekend rozegra swój pierwszy mecz w PKO Ekstraklasie po powrocie. Rywalem Białej Gwiazdy będzie GKS Katowice, a więc z całą pewnością można powiedzieć, że czeka nas niezwykle emocjonujące starcie przy Reymonta. Niemniej wszyscy patrzą na sytuację klubu globalnie, a mianowicie zastanawiają się, jak poradzi sobie on przez cały sezon?

Wszystko wskazuje na to, że przed Wisła walka o spokojne miejsce w środku tabeli. Mało kto stawia ich bowiem w roli faworyta do spadku, a także niewielu widzi jako zespół, który może namieszać w czołówce. Niemniej Jarosław Królewski, prezes i właściciel klubu, przyznał, że czuje się gotowy do nowej kampanii.

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– Myślę, że mamy jeszcze troszeczkę czasu, więc spokojnie – powiedział Jarosław Królewski na antenie „Kanału Sportowego” odpowiadając na pytanie o kolejne transfery Białej Gwiazdy.

– Myślę, że jesteśmy dzisiaj już w 100% przygotowani. Za chwileczkę może jeszcze zrobimy jakieś transfery, ale wciąż mamy jeszcze prawie miesiąc. Czujemy się przygotowani zarówno merytorycznie, jak i pod względem samego zespołu. Podejdziemy do tego z ekscytacją. Z naszej strony nie będzie żadnych wybitnych reakcji, jeśli wygramy trzy pierwsze mecze, nie będzie ich też, jeśli je przegramy. Podchodzimy do tego spokojnie. Każdy mecz musi być lekcją, sezon jest bardzo długi. Dokładnie wiemy, jak to może wyglądać w perspektywie długoterminowej – dodał.

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