Bayern zazdrości PSG tej gwiazdy. Hoeness wskazał nazwisko

Bayern Monachium ma przed sobą kluczowy rewanż z PSG. Uli Hoeness wskazał jednego piłkarza rywala, którego z pewnością chciałby sprowadzić do niemieckiego giganta.

fot. Eibner-Pressefoto Na zdjęciu: Achraf Hakimi i Konrad Laimer

Bayern widzi u siebie Hakimiego. Pasowałby do drużyny idealnie

Bayern Monachium przed tygodniem przegrał na Parc des Princes 4-5. Paris Saint-Germain w pewnym momencie prowadziło nawet trzema bramkami, ale gościom udało się zniwelować straty, więc kwestia awansu do finału Ligi Mistrzów pozostaje otwarta. Obie drużyny stworzyły świetne widowisko, a kibice nazwali ich mecz nawet najlepszym w ciągu ostatnich kilku lat.

Przed rewanżem na Allianz Arena panuje wiara, że uda się odrobić straty i zagrać w finale Ligi Mistrzów. Celem zespołu Vincenta Kompany’ego na końcówkę sezonu jest świętowanie potrójnej korony – mają już zapewnione mistrzostwo Niemiec, a do tego awansowali do finału Pucharu Niemiec. Pozostało więc pokonanie PSG, a następnie kogoś z dwójki Arsenal – Atletico Madryt.

Środowa rywalizacja zapowiada się bardzo emocjonująco. Uli Hoeness został przed nią zapytany o to, którego piłkarza PSG chciałby sprowadzić do swojej drużyny. Wskazał na Achrafa Hakimiego – uważa, że ten znakomicie odnalazłby się w taktyce Bayernu.

🚨 Bayern’s Uli Hoeneß when asked about a desired player from Paris Saint-Germain: “Achraf Hakimi”.



“We would take him immediately, because he would fit in well with us”, told Dazn. pic.twitter.com/sPPE0DIzw1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2026

Marokańczyk faktycznie jest uważany za najlepszego prawego obrońcę świata, a Bayernowi brakuje na tej pozycji gracza klasy światowej. Przed tygodniem wystąpił tam Josip Stanisić, który nie najlepiej radził sobie z zabójczą ofensywą paryskiej ekipy.