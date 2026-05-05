Bayern zazdrości PSG tej gwiazdy. Hoeness wskazał nazwisko

Bayern widzi u siebie Hakimiego. Pasowałby do drużyny idealnie
Bayern Monachium przed tygodniem przegrał na Parc des Princes 4-5. Paris Saint-Germain w pewnym momencie prowadziło nawet trzema bramkami, ale gościom udało się zniwelować straty, więc kwestia awansu do finału Ligi Mistrzów pozostaje otwarta. Obie drużyny stworzyły świetne widowisko, a kibice nazwali ich mecz nawet najlepszym w ciągu ostatnich kilku lat.
Przed rewanżem na Allianz Arena panuje wiara, że uda się odrobić straty i zagrać w finale Ligi Mistrzów. Celem zespołu Vincenta Kompany’ego na końcówkę sezonu jest świętowanie potrójnej korony – mają już zapewnione mistrzostwo Niemiec, a do tego awansowali do finału Pucharu Niemiec. Pozostało więc pokonanie PSG, a następnie kogoś z dwójki Arsenal – Atletico Madryt.
Środowa rywalizacja zapowiada się bardzo emocjonująco. Uli Hoeness został przed nią zapytany o to, którego piłkarza PSG chciałby sprowadzić do swojej drużyny. Wskazał na Achrafa Hakimiego – uważa, że ten znakomicie odnalazłby się w taktyce Bayernu.
Marokańczyk faktycznie jest uważany za najlepszego prawego obrońcę świata, a Bayernowi brakuje na tej pozycji gracza klasy światowej. Przed tygodniem wystąpił tam Josip Stanisić, który nie najlepiej radził sobie z zabójczą ofensywą paryskiej ekipy.