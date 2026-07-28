„Fenerbahce ma swoje problemy”. Kapitan Górnika wskazał słaby punkt rywali

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Erik Janża

Janża wskazał, gdzie Górnik musi wykorzystać problemy Fenerbahce

Górnik Zabrze w środę zmierzy się z Fenerbahce w rewanżowym meczu 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Po spotkaniu w ubiegłym tygodniu podopieczni Michala Gasparika muszą odrobić jedną bramkę straty. Turcy wygrali na własnym stadionie (1:0). Przed rewanżem to ekipa ze Stambułu jest ponownie stawiana w roli faworyta. Trójkolorowi nie zamierzają jednak składać broni.

Erik Janża podczas konferencji prasowej zdradził, gdzie dostrzega szanse Górnika. Jego zdaniem Fenerbahce ma swoje problemy, a najbardziej są podatni na ataki w niskim bloku. Jeśli wicemistrz Polski zdoła to wykorzystać, wszystko może się zdarzyć.

– Musimy im zrobić trochę więcej stresu przed ich bramką. W pierwszym meczu, przez pierwsze 25 minut, widzieliśmy, że oni też mają swoje problemy w niskim bloku obronnym. Musimy tam rozwiązać te sytuacje. Jak powiedziałem, są dobrzy z piłką, są dobrzy w wysokim pressingu, ale mają swoje problemy z tyłu i musimy to wykorzystać, znaleźć sytuacje 2 na 1, albo jakimiś wrzutkami w pole karne zrobić im problem. Może gdzieś się odbije, zrobi ktoś jakiś błąd, zawsze jest szansa – mówił Erik Janża, cytowany przez serwis Roosevelta81.pl.

Rewanżowe starcie Górnik – Fenerbahce odbędzie się w środę (29 lipca) o godzinie 20:00. Przegrany dwumeczu spadnie do el. Ligi Europy.