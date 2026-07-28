„Fenerbahce ma swoje problemy”. Kapitan Górnika wskazał słaby punkt rywali

12:46, 28. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Roosevelta81.pl

Górnik Zabrze podejmie przed własną publicznością Fenerbahce w 2. rundzie el. Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie wicemistrz Polski przegrał (0:1). Erik Janża, cytowany przez serwis Roosevelta81.pl, zdradził, gdzie widzi słabe strony w drużynie rywali.

Erik Janża
Obserwuj nas w
fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Erik Janża

Janża wskazał, gdzie Górnik musi wykorzystać problemy Fenerbahce

Górnik Zabrze w środę zmierzy się z Fenerbahce w rewanżowym meczu 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Po spotkaniu w ubiegłym tygodniu podopieczni Michala Gasparika muszą odrobić jedną bramkę straty. Turcy wygrali na własnym stadionie (1:0). Przed rewanżem to ekipa ze Stambułu jest ponownie stawiana w roli faworyta. Trójkolorowi nie zamierzają jednak składać broni.

Erik Janża podczas konferencji prasowej zdradził, gdzie dostrzega szanse Górnika. Jego zdaniem Fenerbahce ma swoje problemy, a najbardziej są podatni na ataki w niskim bloku. Jeśli wicemistrz Polski zdoła to wykorzystać, wszystko może się zdarzyć.

Musimy im zrobić trochę więcej stresu przed ich bramką. W pierwszym meczu, przez pierwsze 25 minut, widzieliśmy, że oni też mają swoje problemy w niskim bloku obronnym. Musimy tam rozwiązać te sytuacje. Jak powiedziałem, są dobrzy z piłką, są dobrzy w wysokim pressingu, ale mają swoje problemy z tyłu i musimy to wykorzystać, znaleźć sytuacje 2 na 1, albo jakimiś wrzutkami w pole karne zrobić im problem. Może gdzieś się odbije, zrobi ktoś jakiś błąd, zawsze jest szansa – mówił Erik Janża, cytowany przez serwis Roosevelta81.pl.

Rewanżowe starcie Górnik – Fenerbahce odbędzie się w środę (29 lipca) o godzinie 20:00. Przegrany dwumeczu spadnie do el. Ligi Europy.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości