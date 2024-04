Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Luka Vusković

Tottenham nie będzie zadowolony, Luka Vusković strzelił samobója

Radomiak Radom w piątek wieczorem na wyjeździe mierzy się z Koroną Kielce w ramach 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Pierwsza połowa tego spotkania zdecydowanie należy do gospodarzy, którzy wygrywają 2:0. Prowadzenie drużynie Kamila Kuzery zapewnił… Luka Vusković. Chorwacki stoper w 19. minucie zaliczył niefortunną interwencję we własnym polu karnym i strzelił samobója.

Luka Vušković pakuje piłkę do własnej siatki i Korona prowadzi z Radomiakiem 1:0!💥



Niespełna dziesięć minut później na 2:0 dla Korony Kielce podwyższył Danny Trejo, który do zespołu Scyzorów dołączył w zimowym okienku transferowym i póki co spełnia oczekiwania. Luka Vusković, który na razie jest antybohaterem piątkowego pojedynku, do polskiej ligi również trafił w styczniu. 17-letni obrońca dotychczas prezentował się bardzo dobrze – ma na swoim koncie 2 gole i 1 asystę.

Utalentowany defensor w Radomiaku Radom występuje na zasadzie wypożyczenia z Hajduka Split. Luka Vusković w 2025 roku przejdzie do Tottenhamu Hotspur, co zostało już oficjalnie potwierdzone. Koguty za chorwacką perełkę zgodziły się zapłacić niespełna 14 milionów euro. To pokazuje, jaki potencjał drzemie w zawodniku, który doświadczenie zbiera na boiskach PKO BP Ekstraklasy.