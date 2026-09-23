Barcelona szykuje ważny ruch. Raphinha już zdecydował

Raphinha jest blisko przedłużenia umowy z FC Barceloną do 2030 roku. Profil Barca Universal na X, powołując się na Sport, ujawnił najnowsze szczegóły rozmów z klubem.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha o krok od wielkiej umowy

Raphinha może wkrótce związać swoją przyszłość z FC Barceloną na kolejne lata. Klub jest blisko osiągnięcia porozumienia w sprawie nowej umowy dla Brazylijczyka, która ma obowiązywać do czerwca 2030 roku. Jednocześnie dla 29-latka byłoby to potwierdzenie jego rosnącej pozycji w zespole.

Skrzydłowy w świetnej dyspozycji zaczął sezon 2026/2027. Trener Hansi Flick znalazł dla niego nowe miejsce na boisku, ustawiając go w roli środkowego napastnika. Raphinha szybko odpłacił się za zaufanie, a jego dorobek po ośmiu spotkaniach robi ogromne wrażenie, bo to 14 bramek i trzy asysty.

Wokół zawodnika doszło również do istotnej zmiany poza boiskiem. Raphinha zdecydował się na współpracę z Alim Baratem, który został jego nowym przedstawicielem. Brazylijczyk przez pewien czas pozostawał bez agenta po tym, jak Deco, jego wcześniejszy reprezentant, rozpoczął pracę w Barcelonie jako dyrektor sportowy.

Zmiana w otoczeniu Raphinhi nie powinna jednak wpłynąć na negocjacje z klubem. Rozmowy są już na zaawansowanym etapie, a do zamknięcia pozostają przede wszystkim kwestie administracyjne i finansowe. Jeśli strony dopną ostatnie szczegóły, przedłużenie kontraktu do 2030 roku może zostać wkrótce oficjalnie ogłoszone.

29-latek dołączył do Barcy w październiku 2020 roku z Leeds United. Katalończycy wyłożyli wówczas ponad 18 milionów euro. Aktualny kontrakt zawodnika wygasa natomiast z końcem sezonu 2027/2028.