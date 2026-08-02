Bramkarz wróci do Legii Warszawa? „Trudno cokolwiek przewidywać”

Legia Warszawa ma świetnie obsadzoną pozycję golkipera. Tymczasem serwis Legia.net porozmawiał z Dominikiem Hładunem na temat powrotu na Łazienkowską. Bramkarz Zagłębia Lubin przyznał, że trudno jest to przewidzieć.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Dominik Hładun

Dominik Hładun o powrocie do Legii Warszawa

Legia Warszawa w niedzielne popołudnie mierzyła się z Zagłębiem Lubin. Podopieczni Marka Papszuna źle rozpoczęli mecz, ponieważ Miedziowi w czwartej minucie wyszli na prowadzenie. Później gole strzelali już tylko piłkarze ze stolicy, którzy ostatecznie wygrali rezultatem 3:1. Choć nie wynik do końca tego nie pokazuje, na Łazienkowskiej oglądaliśmy bardzo wyrównane spotkanie.

Przed pierwszym gwizdkiem o swojej przyszłości wypowiedział się również Dominik Hładun. Obecny bramkarz Zagłębia Lubin został zapytany o możliwość ponownego występów w Legii Warszawa. Doświadczony golkiper nie chciał jednak składać jednoznacznych deklaracji. Podkreślił, że obecnie skupia się przede wszystkim na powrocie do pełni zdrowia i odzyskaniu najwyższej formy, a dopiero później będzie myślał o kolejnych krokach w swojej karierze.

– Nie wiem. Na pewno teraz Legia ma dobrych bramkarzy. Co będzie w przyszłości, tego nie wiemy. W przeszłości podpisałem z Wojskowymi czteroletni kontrakt, a odszedłem po dwóch sezonach, więc trudno cokolwiek przewidywać – powiedział Dominik Hładun w rozmowie z portalem Legia.net.

– Na razie chcę przede wszystkim wrócić do pełnego zdrowia, odzyskać formę i wrócić na boisko. Na tym się skupiam. A co będzie później, zobaczymy – dodał.