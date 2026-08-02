Juventus dodał na transferową listę zyczeń Jhona Lucumiego. Obrońca Bologni ma oferty z innych klubów, ale za wszelką cenę chce dołączyć do Starej Damy - przekazuje Nicolo Schira.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Jhon Lucumi chce trafić do Juventusu

Juventus wciąż pracuje nad wzmocnieniem środka defensywy przed startem nowego sezonu. Według informacji przekazanych przez Nicolo Schirę, jednym z głównych celów transferowych Starej Damy pozostaje Jhon Lucumi z Bologni. Bianconeri złożyli już pierwszą ofertę za reprezentanta Kolumbii, jednak nie spełniła ona oczekiwań obecnego pracodawcy piłkarza.

Jak się okazuje, Juventus zaproponował za Jhona Lucumiego 17 milionów euro, ale Bologna oczekuje kwoty w granicach 25 milionów euro. Mimo różnicy w wycenie, rozmowy wciąż trwają. Kolumbijski stoper wzbudza również zainteresowanie dwóch klubów z Premier League oraz dwóch zespołów z tureckiej Super Lig. Jednak w najlepszej sytuacji stoi właśnie Stara Dama.

Kluczowe może okazać się jednak nastawienie samego zawodnika. Nicolo Schira przekonuje, że Jhon Lucumi jako swój priorytet obrał właśnie transfer do Juventusu i jest gotów poczekać na rozwój negocjacji. Dla Starej Damy to bardzo dobra wiadomość, ponieważ zgoda piłkarza może ułatwić osiągnięcie porozumienia z Bologną.

Jhon Lucumi dotychczas rozegrał 152 spotkania w koszulce Bologni. Reprezentant Kolumbii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.