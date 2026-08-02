Arsenal szykuje gigantyczną ofertę za Viniciusa. Real postawił sprawę jasno

18:18, 2. sierpnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Madrid Universal

Przyszłość Viniciusa Juniora pozostaje jedną z największych niewiadomych letniego okna transferowego. Arsenal jest gotowy podjąć próbę sprowadzenia Brazylijczyka, jednak Real Madryt nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoją gwiazdą.

Vinicius Junior
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real nie ustąpi w sprawie swojej gwiazdy

Według Miguela Serrano Arsenal przygotowuje pierwszą ofertę za Viniciusa Juniora, która ma opiewać na 100 milionów euro. W Madrycie taka propozycja nie jest jednak uznawana za wystarczającą i wszystko wskazuje na to, że zostanie odrzucona.

Sytuacja jest o tyle interesująca, że kontrakt Brazylijczyka obowiązuje tylko do końca przyszłego sezonu. Mimo to Real nie zamierza sprzedawać zawodnika za kwotę niższą od własnych oczekiwań. Jednocześnie klub nie planuje poprawiać swojej propozycji dotyczącej nowej umowy. Vinicius oczekuje około 30 milionów euro za sezon, a władze Królewskich nie zamierzają spełnić tych żądań.

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To właśnie kwestia kontraktu może przesądzić o przyszłości skrzydłowego. Jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie przedłużenia umowy, letni transfer nie będzie wykluczony, ale tylko pod warunkiem otrzymania odpowiedniej oferty.

Arsenal chce wykorzystać tę sytuację. Oprócz 100 milionów euro dla Realu londyński klub przygotował bardzo atrakcyjną propozycję dla samego piłkarza. Kanonierzy mają oferować Viniciusowi pensję sięgającą 25 milionów euro za sezon oraz pełne prawa do wizerunku. Obecnie dochody z praw marketingowych są dzielone po równo między zawodnika i Real Madryt.