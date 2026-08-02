Juventus potwierdził hit transferowy. 37 milionów euro za wielki talent

17:58, 2. sierpnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Juventus FC

Juventus oficjalnie ogłosił transfer Kerima Alajbegovicia. 19-letni reprezentant Bośni i Hercegowiny podpisał z turyńskim klubem kontrakt do 30 czerwca 2031 roku, a cała operacja może kosztować Bianconerich nawet 37 milionów euro.

Luciano Spalletti
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fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Alajbegović podpisał sześcioletni kontrakt

Juventus sfinalizował jeden z najgłośniejszych transferów tego lata. Kerim Alajbegović przeniósł się z Bayeru Leverkusen do Turynu na zasadzie transferu definitywnego i związał się z nowym klubem umową obowiązującą do końca czerwca 2031 roku.

Jak poinformował włoski klub, Bayer Leverkusen otrzyma 30 milionów euro, płatne w czterech ratach. Dodatkowo Juventus zapłaci 2 miliony euro kosztów dodatkowych, a kolejne 5 milionów euro może trafić do niemieckiego klubu w formie bonusów uzależnionych od osiągnięcia określonych celów sportowych. Łączna wartość transakcji wynosi więc maksymalnie 37 milionów euro.

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W oficjalnym komunikacie Juventus przedstawił nowego zawodnika jako wszechstronnego skrzydłowego, który potrafi grać obiema nogami i występować na obu flankach. Klub podkreślił również jego umiejętność gry w ciasnych przestrzeniach oraz zdolność do tworzenia przewagi w pojedynkach jeden na jednego.

Alajbegović urodził się w Kolonii, ale reprezentuje Bośnię i Hercegowinę. Piłkarsko rozwijał się w akademiach FC Koeln i Bayeru Leverkusen, a ostatni sezon spędził w Salzburgu. Rozegrał 44 mecze we wszystkich rozgrywkach, zdobył 13 bramek i zanotował cztery asysty. Mimo młodego wieku zdążył już zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Bośni i Hercegowiny, dla której rozegrał 11 spotkań i strzelił dwa gole.