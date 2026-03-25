Urban przed meczem o wszystko. Jedno zdanie mówi bardzo dużo

Reprezentacja Polski w czwartkowym meczu o wszystko zmierzy się z Albanią. W trakcie środowej konferencji prasowej ciekawymi opiniami podzielił się Jan Urban, mówiąc o rywalu.

Albania potrafi zaskoczyć. Rywal groźniejszy niż się wydaje

Reprezentacja Polski finalnie zdołała awansować do baraży o mundial, mimo że w trakcie kadencji trenera Michała Probierza wydawało się to już niemożliwe. Ostatecznie jednak Biało-czerwoni odżyli w momencie, gdy stery nad kadrą przejął Jan Urban. W każdym razie marcowe spotkania będą tak naprawdę prawdziwą weryfikacją potencjału polskiej ekipy. Trener mówił o wsparciu ze strony kibiców i o tym, jak ważne jest doświadczenie poszczególnych zawodników.

– Każde wsparcie ma znaczenie. Wiemy, że mamy wspaniałych kibiców, ale to my musimy ich porwać dobrą grą – podkreślił Urban w trakcie spotkania z dziennikarzami.

Liderzy kadry będą mieć na sobie ciężar gry i presję, aby poprowadzić drużynę do wygranej. W sprawie ich doświadczenia kilka słów wyraził selekcjoner.

– To doświadczenie w nich jest, ale na boisku nie myśli się o przeszłości. Liczy się realizacja planu. Zawodnicy koncentrują się na tym, co dzieje się tu i teraz – przekonywał Urban.

Były trener Górnika Zabrze jednocześnie wprost dał do zrozumienia, że to jego drużyna jest faworytem. Niemniej rywala stać na niespodziankę.

– To zespół, który potrafi wygrywać trudne mecze. Chociażby na wyjeździe z Ukrainą w Lidze Narodów czy w prestiżowym spotkaniu z Serbią. Bardzo dobrze zaprezentowali się też na mistrzostwach Europy, mając w grupie bardzo wymagających Chorwatów, Włochów i Hiszpanów. To drużyna zdolna do niespodzianki. Mam nadzieję, że nie jutro – zaznaczył Urban.

Czwartkowa potyczka na PGE Narodowym rozpocznie się o godzinie 20:45. Na trybunach zasiądzie komplet widzów.