Arka Gdynia nie chce stracić filaru defensywy. Klub prowadzi rozmowy

Arka chce przedłużyć umowę z Michałem Marcjanikiem

Arka Gdynia w bieżącym sezonie PKO BP Ekstraklasy walczy o utrzymanie. Obecnie zajmuje 15. miejsce, tuż nad strefą spadkową. Już w najbliższą niedzielę Żółto-Niebiescy zmierzą się z Koroną Kielce w ramach 26. kolejki, W zespole prowadzonym Dawida Szwargi jedną z kluczowych postaci jest Michał Marcjanik.

31-letni środkowy obrońca jest wychowaniem Arki i jego kontrakt wygasa z końcem czerwca. – Jesteśmy już po drugiej turze rozmów. Umówiliśmy się na kolejną w przyszłym tygodniu. Negocjuję z Michałem, a nie z jego menedżerem – mówi w rozmowie z Trójmiasto.pl prezes Wojciech Pertkiewicz.

Marcjanik rozegrał już 26 spotkań we wszystkich rozgrywkach i dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Jego obecność w środku obrony jest szczególnie ważna w kontekście walki o utrzymanie w ekstraklasie, gdzie każdy punkt ma znaczenie.

Doświadczony obrońca ma bogatą karierę za sobą. W 2018 roku opuścił Arkę, przenosząc się do Empoli FC, a później grał dla Carpi i Wisły Płock. Do Gdyni wrócił latem 2020 roku i od tego czasu stał się niekwestionowanym liderem zespołu. Łącznie w barwach Arki Marcjanik rozegrał aż 327 spotkań i strzelił 33 gole.