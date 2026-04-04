Dublet Mateusza Żukowskiego!
Mateusz Żukowski dołączył do Magdeburga ze Śląska Wrocław latem ubiegłego roku. 24-latek musiał jednak uzbroić się w cierpliwość, gdyż z powodu kontuzji stopy na debiut w niemieckim zespole czekał kilka tygodni. Po raz pierwszy pojawił się na boisku 2. Bundesligi w listopadzie i już w swoim drugim występie zaznaczył swoją obecność, zdobywając dwie bramki.
Z każdym kolejnym meczem Polak prezentował się coraz lepiej, a jego forma rosła. W sobotnim spotkaniu 28. kolejki, w którym FC Magdeburg rozbił VfL Bochum (4:1), Żukowski wpisał się na listę strzelców w 71. minucie. Zaledwie dwie minuty później ponownie pokonał bramkarza rywali, pieczętując ważne zwycięstwo swojej drużyny.
Dzięki temu występowi napastnik ma już na koncie 15 trafień i został samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców 2. Bundesligi w obecnym sezonie. FC Magdeburg zajmuje obecnie 13. miejsce w tabeli. W następnej kolejce Niebiesko-Biali zmierzą się na wyjeździe z SC Paderborn, który wciąż liczy się w walce o awans do 1. Bundesligi.
Żukowski w trakcie kariery reprezentował barwy między innymi Lechii Gdańsk, Lecha Poznań czy Glasgow Rangers. Przed marcowymi meczami reprezentacji Polski pojawiły się głosy ekspertów, którzy twierdzili, że napastnik zasłużył swoimi występami w Niemczech na powołanie, ale Jan Urban zdecydował się na inne opcje w ataku.