Mateusz Żukowski zdobył dwie bramki w wygranym meczu FC Magdeburg z VfL Bochum (4:1). Napastnik został nowym liderem w klasyfikacji strzelców 2. Bundesligi.

Dublet Mateusza Żukowskiego!

Mateusz Żukowski dołączył do Magdeburga ze Śląska Wrocław latem ubiegłego roku. 24-latek musiał jednak uzbroić się w cierpliwość, gdyż z powodu kontuzji stopy na debiut w niemieckim zespole czekał kilka tygodni. Po raz pierwszy pojawił się na boisku 2. Bundesligi w listopadzie i już w swoim drugim występie zaznaczył swoją obecność, zdobywając dwie bramki.

Z każdym kolejnym meczem Polak prezentował się coraz lepiej, a jego forma rosła. W sobotnim spotkaniu 28. kolejki, w którym FC Magdeburg rozbił VfL Bochum (4:1), Żukowski wpisał się na listę strzelców w 71. minucie. Zaledwie dwie minuty później ponownie pokonał bramkarza rywali, pieczętując ważne zwycięstwo swojej drużyny.

Dzięki temu występowi napastnik ma już na koncie 15 trafień i został samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców 2. Bundesligi w obecnym sezonie. FC Magdeburg zajmuje obecnie 13. miejsce w tabeli. W następnej kolejce Niebiesko-Biali zmierzą się na wyjeździe z SC Paderborn, który wciąż liczy się w walce o awans do 1. Bundesligi.

Doppelpack 🇵🇱 Mateusza Żukowskiego i samodzielne prowadzenie w klasyfikacji strzelców! 🎯👏 To jest jego sezon 🚀 #BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/aP3kRN3Uwe — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 4, 2026

Żukowski w trakcie kariery reprezentował barwy między innymi Lechii Gdańsk, Lecha Poznań czy Glasgow Rangers. Przed marcowymi meczami reprezentacji Polski pojawiły się głosy ekspertów, którzy twierdzili, że napastnik zasłużył swoimi występami w Niemczech na powołanie, ale Jan Urban zdecydował się na inne opcje w ataku.