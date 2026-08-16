Wolfsburg zastąpił nim Grabarę. Młody Polak wyczynia cuda w bramce [WIDEO]

Jakub Zieliński zachował drugie czyste konto w barwach VfL Wolfsburg. W meczu z Hannoverem błyszczał między słupkami, notując wspaniałe interwencje. Po spadku z Bundesligi zastąpił w bramce Kamila Grabarę.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Zieliński

Jakub Zieliński z kolejnym czystym kontem w Wolfsburgu

VfL Wolfsburg w poprzednim sezonie był największym rozczarowaniem Bundesligi. Klub, w którym występował Kamil Grabara, spadł z najwyższej klasy rozgrywkowej. Wilki miały szanse na utrzymanie, dzięki grze w barażach, ale przegrali dwumecz z Padeborn.

Spadek do 2. Bundesligi oznaczał jedno – odejście Kamila Grabary. Reprezentant Polski nie zmienił jeszcze klubu, ale został skreślony przez trenera i pion sportowy. Latem do zespołu sprowadzono Timona Wellenreuthera, lecz złapał kontuzję w trakcie przygotowań. W związku z tym awaryjnie numerem jeden został Jakub Zieliński. Młody polski bramkarz wykorzystał swoją szansę.

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Zieliński zadebiutował przed tygodniem w starciu z Kaiserslautern, zachowując czyste konto. W niedzielę (16 sierpnia) ponownie wyszedł w podstawowym składzie. 18-latek raz jeszcze nie dał się pokonać, pomagając drużynie zdobyć komplet punktów. Był jednym z najlepszych zawodników Wolfsburga, a jego znakomite interwencje, potwierdzają, że klub podjął dobrą decyzję, stawiając właśnie na niego.

𝐖𝐎𝐎𝐎𝐖! 𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐀! 🧤😮



🇵🇱 Jakub Zieliński jak mur! 🧱 Znakomita interwencja 18-letniego Polaka! 🔥👏#BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/agb8aQv704 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 16, 2026

Jakub Zieliński karierę rozpoczynał w Jaguarze Gdańsk, skąd przeniósł się do Gedanii. Latem 2023 roku trafił do Legii Warszawa, gdzie występował w rezerwach. Choć nie udało mu się zadebiutować w pierwszym zespole, uwagę zwrócił na niego Wolfsburg, płacąc za bramkarza 900 tysięcy euro. W poprzednim sezonie wystąpił w 17 meczach na poziomie juniorskim w Niemczech.