Manchester United i Tottenham Hotspur stoczą tego lata zaciętą walkę transferową. Jak się okazuje, oba angielskie zespoły patrzą w kierunku Bundesligi. Pod ich obserwacją znalazł się Igor Matanović z Freirburga - donosi Ben Jacobs.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Igor Matanović

Igor Matanović łączony z Manchesterem United i Tottenhamem Hotspur

Manchester United i Tottenham Hotspur rozglądają się za wzmocnieniem ofensywy i uwagę obu klubów przyciągnął Igor Matanović. Jak przekazał Ben Jacobs, przedstawiciele angielskich zespołów rozmawiali już na temat potencjalnego transferu napastnika Freiburga. Chorwat może być więc jednym z zawodników, którzy tego lata przeniosą się z Bundesligi do Premier League.

Igor Matanović ma za sobą udany sezon w barwach niemieckiego klubu, czym zapracował na zainteresowanie znacznie większych zespołów. 23-letni napastnik wyróżniał się na niemieckich boiskach i swoimi dobrymi występami sprawił, że znalazł się również w planach reprezentacji Chorwacji. Manchester United bierze go pod uwagę jako potencjalnego następcę Joshuy Zirkzee, jeśli Holender opuści Old Trafford.

Czerwone Diabły nie są jednak jedynym klubem zainteresowanym sprowadzeniem Matanovicia. Sytuację Chorwata monitoruje również Tottenham Hotspur, który także odbył rozmowy dotyczące jego transferu. Na ten moment nie ma jednak informacji o złożeniu oficjalnej oferty, dlatego trudno przewidzieć, czy zainteresowanie obu angielskich klubów przerodzi się w konkretną walkę o podpis napastnika.

Igor Matanović do tej pory rozegrał 50 spotkań w koszulce Freiburga. Chorwat zdołał zgromadzić na swoim koncie 15 trafień, a także zaliczył cztery asysty.