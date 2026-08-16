Flick namiesza w składzie Barcelony. Yamal zmieni pozycję

Lamine Yamal w przyszłym sezonie zagra na innej pozycji. Hansi Flick uważa, że przyniesie to większe korzyści FC Barcelonie. Jak podaje El Chiringuito TV, od teraz będziemy oglądać Hiszpana w środku pola na dziesiątce.

fot. David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal zagra na dziesiątce w FC Barcelonie. To pomysł Flicka

FC Barcelona już za tydzień rozpocznie rozgrywki ligowe, gdzie będzie walczyć o trzecie z rzędu mistrzostwo Hiszpanii. Na ten moment drużynę wzmocniło trzech zawodników. Każdy z nich gra na skrzydle. Do zespołu trafili: Anthony Gordon, Karim Adeyemi i Jesse Bisiwu. Co ważne, w ostatnim czasie Duma Katalonii straciła obu napastników, więc brakuje im typowego napastnika.

Poszukiwania nowej „dziewiątki” trwają, ale nie należy spodziewać się szybkiego rozwiązania tematu. Hansi Flick wydaje się przykładać małą uwagę do braku napastnika. Jego głowę zajęła inna sprawa, a mianowicie zwiększenie wkładu w grę zespołu Lamine Yamala.

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Z informacji, jakie przekazał Jota Jordi z El Chiringuito TV, wynika, że Lamine Yamal będzie od teraz częściej wystawiany w środku pola. Hiszpan ma grać jako „dziesiątką. Hansi Flick, który wpadł na ten pomysł, uważa, że takie rozwiązanie przyniesie więcej jakości. Do tej pory nastolatek występował na prawym skrzydle. Jednocześnie otworzy to drogę do pierwszego składu Adeyemiemu lub Gordonowi.

Yamal już w przeszłości grał jako ofensywny pomocnik, ale bardzo rzadko. Tylko dwa razy Flick wystawił go w środku pola. Oba mecze miały miejsce w poprzednim sezonie. Było to pucharowe starcie z CD Guadalajarą, gdzie zanotował asystę oraz ligowa konfrontacja z Realem Betis, podczas której wpisał się na listę strzelców. Pozostałe 149 spotkań w Barcelonie rozegrał jako skrzydłowy.