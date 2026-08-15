Barcelona zainteresowana obrońcą! To on może zastąpić Araujo

07:39, 15. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  SPORT

FC Barcelona rozstała się już z Ronaldem Araujo. Teraz Duma Katalonii rozgląda się za nowym stoperem. Na ich celowniku obecnie znajduje się Castello Lukeba z RB Lipska - donosi "SPORT".

Hansi Flick
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Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Castello Lukeba zastąpi Ronalda Araujo w FC Barcelonie?

FC Barcelona musi po odejściu Ronalda Araujo ponownie przyjrzeć się sytuacji w środku defensywy. Duma Katalonii nie zamierza pozostawiać tej pozycji bez dodatkowego zabezpieczenia i rozgląda się za zawodnikiem, który mógłby podnieść jakość rywalizacji o miejsce w składzie. Jak informuje „SPORT”, jednym z nazwisk, które ponownie pojawiło się na radarze mistrzów Hiszpanii, jest Castello Lukeba z RB Lipska.

Francuz od dłuższego czasu jest wysoko oceniany przez osoby odpowiedzialne za politykę transferową FC Barcelony. 23-letni stoper występuje obecnie na niemieckich boiskach, a jego profil ma odpowiadać potrzebom katalońskiego klubu. Castello Lukeba może być rozpatrywany jako jeden z kandydatów do wzmocnienia formacji, szczególnie po odejściu Ronalda Araujo.

FC Barcelona musi jednak liczyć się z tym, że przeprowadzenie takiej operacji nie będzie proste. Klub wciąż musi odpowiednio zarządzać budżetem transferowym i miejscem w kadrze, dlatego przed podjęciem konkretnych działań będzie musiał ocenić opłacalność całej transakcji. Castello Lukeba pozostaje jednak jednym z interesujących nazwisk na liście życzeń Dumy Katalonii.

Dotychczas Castello Lukeba rozegrał 101 spotkań w koszulce RB Lipska. Środkowy obrońca zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.

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