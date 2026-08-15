Manchester United nie zamknął jeszcze kadry na nowy sezon. Jak się okazuje, Czerwone Diabły mogą przeprowadzić transfer prosto z Bayernu Monachium. Pod ich obserwacją znalazł się Kim Min-jae - przekazuje Christian Falk.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Kim Min-jae łączony z Manchesterem United

Manchester United wciąż szuka wzmocnień. Christian Falk poinformował, że angielski klub uważnie przygląda się sytuacji Kim Min-jae w Bayernie Monachium. Czerwone Diabły nie traktują wzmocnienia środka obrony jako absolutnego priorytetu, ale są gotowe wykorzystać odpowiednią okazję na rynku. Koreańczyk może być właśnie takim rozwiązaniem, szczególnie że jego pozycja w bawarskim zespole nie jest już tak mocna jak wcześniej.

Kim Min-jae w ostatnim czasie spadł w hierarchii środkowych obrońców Vincenta Kompany’ego. Reprezentant Korei Południowej musi rywalizować o miejsce w składzie między innymi z Dayotem Upamecano oraz Jonathanem Tahem, dlatego jego przyszłość na Allianz Arena stoi pod znakiem zapytania. Manchester United monitoruje sytuację i może zdecydować się na konkretny ruch, jeśli Bayern otworzy drzwi do transferu.

Czerwone Diabły nie są jednak jedynym klubem zainteresowanym 29-latkiem. Sytuację Kim Min-jae monitoruje również Nottingham Forest, który w ostatnich dniach miał kontaktować się w sprawie jego transferu. Co więcej, według najnowszych informacji Forest miał już usłyszeć odmowę ze strony zawodnika, który preferuje pozostanie w Bayernie Monachium.

Kim Min-jae dotychczas rozegrał 116 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. Koreańczyk zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.