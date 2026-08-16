Reguła z hitowym transferem do Anglii?! W grze wielka kasa

Marcel Reguła może tego lata opuścić Ekstraklasę i przenieść się do mocniejszej ligi. Zagłębie Lubin jest skłonne go sprzedać, o ile zarobi na nim rekordowe pieniądze. Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl ujawnił, ile za polski talent oferuje Burnley.

fot. Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Marcel Reguła

Reguła na celowniku Burnley. Tyle mogą zapłacić Anglicy

Marcel Reguła najprawdopodobniej jeszcze tego lata wyniesie się z Ekstraklasy. Miniony sezon był w jego wykonaniu przełomowy – stał się liderem Zagłębia Lubin oraz reprezentacji Polski do lat 21. Miedziowi są otwarci na jego odejście, o ile na tym transferze zarobią rekordowe pieniądze. Do tej pory najdrożej sprzedanym przez nich piłkarzem jest Bartosz Białek, który odchodził do Wolfsburga za pięć milionów euro.

Regułę łączy się z wieloma kierunkami – była już mowa o Benfice, Borussii Dortmund czy FC Koeln. Obecnie nową opcją dla utalentowanego pomocnika jest przeprowadzka na Wyspy Brytyjskie. Zainteresowało się nim Burnley, czyli spadkowicz z Premier League, który jest gotowy zapłacić bardzo duże pieniądze. Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl ujawnił, że Zagłębie może otrzymać nawet osiem milionów euro.

Wszystko w rękach Reguły, który musi zdecydować, gdzie zamierza kontynuować karierę. Burnley czeka na sygnał od zawodnika, by złożyć formalną ofertę. Na dzisiaj młoda gwiazda Zagłębia zastanawia się, czy będzie to dla niej odpowiedni kierunek.

Leszek Ojrzyński korzysta regularnie z Reguły, póki ma go jeszcze pod swoimi skrzydłami. W tym sezonie wystąpił w trzech meczach Ekstraklasy i zdobył jedną bramkę.