Gnabry łączony z wielkim powrotem. To byłby hitowy transfer

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Serge Gnabry

Arsenal rozważa sprowadzenie Serge’a Gnabry’ego

Serge Gnabry ma ważny kontrakt z Bayernem Monachium do 30 czerwca 2028 roku, lecz mimo to w światowych mediach pojawiają się spekulacje dotyczące przyszłości 30-letniego skrzydłowego. Niemiecki klub ma bardzo szeroko obsadzoną linię ataku, dlatego może rozważyć wysłuchanie ofert za swojego zawodnika. Sam piłkarz również nigdy nie zamykał się na nowe wyzwania i nie wyklucza kolejnego kroku w karierze. Najbliższe letnie okienko transferowe może przynieść w tej sprawie konkretne decyzje.

Jak informuje Ekrem Konur, podjęcie próby sprowadzenia Gnabry’ego rozważa Arsenal. Wszechstronny ofensywny zawodnik jest doskonale znany na Emirates Stadium, ponieważ reprezentował londyński klub w latach 2011-2016. Wówczas nie otrzymał jednak wielu szans w pierwszej drużynie, rozgrywając zaledwie 18 spotkań, w których zdobył jedną bramkę oraz zanotował jedną asystę. Teraz jest już znacznie bardziej doświadczonym piłkarzem i mógłby stać się interesującą opcją w ataku dla Mikela Artety.

Atakujący, mogący grać także jako cofnięty napastnik, trafił do Bayernu Monachium w lipcu 2017 roku z Werderu Brema za osiem milionów euro. Od tamtej pory pojawił się na boisku w 322 meczach, strzelił 103 gole oraz zaliczył 72 ostatnie podania. Mierzący 176 centymetrów skrzydłowy sięgnął z bawarskim klubem m.in. po siedem tytułów mistrza Niemiec i jedną Ligę Mistrzów. Warto dodać, że 30-latek będzie pauzował przez nadchodzące trzy miesiące z powodu poważnego urazu. Portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 22 miliony euro.