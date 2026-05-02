Arsenal na zakupach w Niemczech. Pozyska defensora Borussii?

11:42, 2. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Fussball Daten

Arsenal może dobić targu z Borussią Dortmund. Londyński klub chce bowiem pozyskać Daniela Svenssona - czytamy na stronie internetowej Fussball Daten.

Mikel Arteta
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Daniel Svensson celem transferowym Arsenalu

Arsenal słynie z doskonałego skautingu, czego przykładami w ostatnich latach było sprowadzenie takich zawodników jak Gabriel Martinelli, Cristhian Mosquera czy Jurrien Timber. Niewykluczone, że w nadchodzącym letnim okienku transferowym londyńczycy pozyskają kolejnego wyróżniającego się piłkarza, tym razem z Bundesligi. Taka transakcja wpisywałaby się w politykę angielskiego klubu, który stawia na zdolnych zawodników.

Jak podaje serwis „Fussball Daten”, uwagę Arsenalu przykuł Daniel Svensson, który na co dzień przywdziewa koszulkę Borussii Dortmund. Trener drużyny Kanonierów – Mikel Arteta – uważa, że sprowadzenie 24-letniego Szweda byłoby dużym wzmocnieniem jego zespołu. Lewy obrońca zwiększyłby rywalizację na boku defensywy w ekipie The Gunners, gdzie tej drużynie brakuje jakości. Ten ruch wydaje się więc logicznym rozwiązaniem.

Jedenastokrotny reprezentant Szwecji z powodzeniem występuje w barwach zespołu BVB od lutego 2025 roku, kiedy to przeprowadził się na Signal Iduna Park z FC Nordsjaelland. Obrońca początkowo grał dla niemieckiej ekipy na zasadzie wypożyczenia, a później został wykupiony za ponad 8 milionów euro. W trwającej kampanii rozegrał 43 spotkania, zdobył 4 bramki oraz zaliczył 2 asysty. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 25 milionów euro. Umowa filigranowego wahadłowego obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.

