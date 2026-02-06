Mateusz Żukowski utrzymuje formę strzelecką w Niemczech. Polski napastnik popisał się hat-trickiem w 2. Bundeslidze i niemal w pojedynkę zdemolował przeciwnika. 24-latek zdobył w tym sezonie dziewięć bramek w dziewięciu meczach.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Żukowski

Żukowski w reprezentacyjnej formie

Mateusz Żukowski to jeden z najskuteczniejszych polskich piłkarzy w sezonie 2025/2026. Były napastnik Śląska Wrocław wyjechał na zaplecze Bundesligi, gdzie reprezentuje barwy Magdeburga. 24-latek błyskawicznie stał się kluczowym ogniwem swojej drużyny.

Żukowski swoją kapitalną formę potwierdził w piątkowym meczu z Greuther Fürth. Polak do siatki trafił już po kwadransie gry. Tym samym wyprowadził Magdeburg na prowadzenie. Kolejne gole okazały się kwestią czasu.

W 29. minucie Żukowski zdobył bramkę na 4:1, dzięki czemu miał już dublet. W 33. minucie Żukowski popisał się hat-trickiem. Polak na zdobycie trzech bramek potrzebował nieco ponad pół godziny. Między pierwszym a trzecim trafieniem minęło zaś ledwie 18 minut.

Były zawodnik Śląska Wrocław zdobył w tym sezonie dziewięć bramek w dziewięciu meczach 2. Bundesligi. Taki dorobek plasuje Polaka na siódmym miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców na zapleczu niemieckiej elity. Do liderującego Isaca Lidberga Żukowski traci zaledwie trzy bramki. Polski napastnik ma zatem szansę powalczyć o koronę króla strzelców.

