Borussia Dortmund zarzuciła sieć na utalentowanego Brazylijczyka

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Mec

Gabriel Mec monitorowany przez Borussię Dortmund

Borussia Dortmund od lat słynie ze znakomitego skautingu, co potwierdziły transfery takich zawodników jak Jadon Sancho, Erling Haaland czy Jude Bellingham. Włodarze klubu z Signal Iduna Park sprowadzali tych piłkarzy za stosunkowo niewielkie pieniądze, a następnie sprzedawali ich za ogromne kwoty, notując tym samym imponujące zyski. Niemiecki gigant konsekwentnie realizuje swoją politykę transferową, stawiając przede wszystkim na młodych i perspektywicznych zawodników z dużym potencjałem rozwoju.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Borussia Dortmund nadal uważnie monitoruje rynek w poszukiwaniu kolejnych talentów. Zdaniem tureckiego dziennikarza do Zagłębia Ruhry może trafić Gabriel Mec. Niemiecki klub bacznie obserwuje postępy 18-letniego ofensywnego pomocnika i rozważa podjęcie konkretnych działań. Perełkę Gremio śledzą także Liverpool, Villarreal oraz Real Betis, dlatego Borussia może wkrótce stanąć przed poważną konkurencją w walce o podpis młodego Brazylijczyka.

Gabriel Mec uchodzi za jeden z największych talentów w Brazylii i wielu ekspertów wróży mu wielką karierę. Młodzieżowy reprezentant kraju, występujący obecnie w kadrze U-20, ma już za sobą debiut w pierwszym zespole Gremio. Dotychczas rozegrał 24 spotkania, zdobył 1 bramkę oraz zaliczył 2 asysty, spędzając na boisku 982 minuty. Pomocnik, który sprawdzi się również na skrzydle, ukończył pełnoletność w kwietniu, dzięki czemu już tego lata może przeprowadzić się do Europy. Jego wartość rynkowa wynosi 15 milionów euro.