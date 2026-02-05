Kozłowski w formie, klub rozważa transfer
Kacper Kozłowski kilka dni temu wrócił do gry po przerwie spowodowanej operacją ręki. Reprezentant Polski dostał od trenera nieco ponad pół godziny w meczu ligowym. 22-latek od pierwszej minuty wystąpił natomiast w Pucharze Turcji z pierwszoligowym Keciorengucu.
Polski pomocnik był jednym z najlepszych zawodników swojej drużyny. Gaziantep rozbił rywala 5:1, a Kozłowski popisał się dwoma asystami. Najpierw w 29. minucie idealnie dośrodkował z rzutu wolnego do Nazima Sangare. Z kolei w 65. minucie posłał otwierające podanie z okolicy koła środkowego do Denisa Dragusa, który wykończył akcję.
Kozłowski nie potrzebował dużo czasu na powrót do dobrej dyspozycji. Gaziantep może być szczególnie zadowolony z tego faktu, ponieważ turecki klub otwarcie mówi, że liczy na zastrzyk gotówki ze sprzedaży reprezentanta Polski.
– Kacper Kozłowski i Dirssa Camara są przez nas traktowani jako zawodnicy, którzy wygenerują przychód transferowy – przyznał Anil Demirci, dyrektor techniczny klubu. Więcej o możliwym transferze Polaka pisaliśmy TUTAJ. Okno transferowe w Turcji trwa do 6 lutego. Zainteresowanie Kozłowski wyrażały Galatasaray, Besiktas i Trabzonspor.
