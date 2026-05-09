Julian Brandt na radarze potentata. Wszedłby w buty gwiazdora

13:53, 9. maja 2026 14:26, 9. maja 2026
Źródło: Goal.com

Julian Brandt jest kandydatem na następcę Antoine'a Griezmanna w Atletico Madryt - podaje serwis Goal.com. Przypomnijmy, że legendarny Francuz od przyszłego sezonu będzie grał w MLS, przywdziewając koszulkę amerykańskiego klubu, Orlando City.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Julian Brandt

Brandt zastąpi Griezmanna w Atletico Madryt?

Antoine Griezmann rozstanie się z Atletico Madryt po zakończeniu obecnej kampanii. Przypomnijmy, że 35-letni francuski gwiazdor przeprowadzi się na zasadzie wolnego transferu do amerykańskiego Orlando City, gdzie będzie kontynuował swoją karierę w MLS. Odejście mistrza świata z 2018 roku oznacza koniec pewnej epoki w stołecznym klubie i zmusza włodarzy z Estadio Metropolitano do znalezienia odpowiedniego następcy jednej z największych legend zespołu prowadzonego przez Diego Simeone.

Jak poinformował serwis Goal.com, Atletico jest zainteresowane pozyskaniem Juliana Brandta, który mógłby wejść w buty Griezmanna. Dużym atutem potencjalnej transakcji jest fakt, że 30-letni Niemiec będzie dostępny za darmo po wygaśnięciu kontraktu z Borussią Dortmund. Ofensywny pomocnik nie przedłużył bowiem umowy z klubem z Zagłębia Ruhry. Doświadczony zawodnik nadal ma wiele do zaoferowania, a jego kreatywność mogłaby okazać się niezwykle cenna dla madrytczyków.

48-krotny reprezentant Niemiec, którego łączy się także z Arsenalem oraz Barceloną, rozegrał dla drużyny BVB dokładnie 306 spotkań, zdobywając 57 bramek i notując 70 asyst. Brandt występuje w barwach Borussii Dortmund od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się tam za około 25 milionów euro z Bayeru Leverkusen. W ciągu kilku sezonów stał się jedną z kluczowych postaci ekipy z Signal Iduna Park. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” w tym momencie wycenia słynnego ofensywnego pomocnika na mniej więcej 20 milionów euro.

