Bayern szuka zmiennika dla Kane’a. Kandydat z Premier League

Ralph Metzger / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

William Osula przyciągnął uwagę Bayernu Monachium

Bayern Monachium podczas najbliższego letniego okienka transferowego planuje sprowadzić nowego napastnika, który będzie pełnił rolę zmiennika Harry’ego Kane’a. W obecnym sezonie taką funkcję odgrywał Nicolas Jackson, jednak bawarski gigant nie zdecydował się na jego definitywny wykup z Chelsea. W związku z tym mistrzowie Niemiec muszą znaleźć nowego snajpera, który odciąży angielskiego gwiazdora i zapewni drużynie odpowiednią głębię składu na kilku frontach.

Według mediów Bayern może udać się na zakupy do Premier League. Jak ujawnił Craig Hope na łamach brytyjskiej gazety „Daily Mail”, uwagę niemieckiego klubu przykuł bowiem William Osula. 22-letni środkowy napastnik na co dzień występuje w Newcastle United i prawdopodobnie byłby zainteresowany przeprowadzką do Monachium. Problem w tym, że włodarze z St James’ Park nie zamierzają łatwo rozstawać się ze swoim utalentowanym zawodnikiem, chcąc zatrzymać go na dłużej.

Młodzieżowy reprezentant Danii przywdziewa koszulkę drużyny The Magpies od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się do zespołu Srok za ponad 11 milionów euro z Sheffield United. Wychowanek Kopenhagi w trwającej kampanii rozegrał 32 mecze, zdobył siedem bramek oraz zanotował jedną asystę. Mierzący 191 centymetrów napastnik uchodzi za jednego z ciekawszych młodych atakujących w lidze angielskiej. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 15 milionów euro.