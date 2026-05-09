Christian Eriksen otwarty na sentymentalny powrót

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Christian Eriksen

Ajax Amsterdam ponownie zakontraktuje Christiana Eriksena?

Christian Eriksen najprawdopodobniej odejdzie z Wolfsburga podczas letniego okienka transferowego. Mimo że kontrakt 34-letniego pomocnika obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, strony mają rozstać się po zakończeniu rozczarowującego sezonu w wykonaniu ekipy Wilków. Niemiecki zespół walczy bowiem o utrzymanie w Bundeslidze i obecnie zajmuje 16. miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie 26 punktów. Władze z Volkswagen Areny planują przebudowę kadry, a bardzo doświadczony Duńczyk może poszukać nowego wyzwania.

Jak ustalił serwis „FootballTransfers.com”, Christian Eriksen jest otwarty na sentymentalny powrót do Ajaksu Amsterdam, gdzie z powodzeniem występował już w latach 2009-2013. Holenderski klub nie wyklucza zakontraktowania doświadczonego rozgrywającego, choć rozmowy nie znajdują się jeszcze na zaawansowanym etapie. Sam zawodnik pozytywnie podchodzi do możliwości ponownej gry w barwach Ajaksu. Rutynowany pomocnik jest także łączony z przeprowadzką do Wrexham oraz Burnley, które monitorują jego sytuację.

149-krotny reprezentant Danii występuje w Wolfsburgu od września 2025 roku, kiedy przeniósł się na Volkswagen Arenę po wcześniejszym rozstaniu z Manchesterem United. W trakcie swojej kariery przywdziewał również koszulki Brentfordu, Tottenhamu Hotspur, Interu Mediolan oraz Odense BK, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Eriksen przez lata należał do najlepszych ofensywnych pomocników w Europie. Według specjalistycznego serwisu „Transfermarkt” jego obecna wartość rynkowa wynosi około trzech milionów euro.