Christian Eriksen otwarty na sentymentalny powrót

11:45, 9. maja 2026 14:56, 9. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  FootballTransfers.com

Christian Eriksen jest chętny na powrót do Ajaksu Amsterdam, a holenderski klub rozważa ponowne sprowadzenie pomocnika - podaje strona FootballTransfers.com.

Christian Eriksen
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Christian Eriksen

Ajax Amsterdam ponownie zakontraktuje Christiana Eriksena?

Christian Eriksen najprawdopodobniej odejdzie z Wolfsburga podczas letniego okienka transferowego. Mimo że kontrakt 34-letniego pomocnika obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, strony mają rozstać się po zakończeniu rozczarowującego sezonu w wykonaniu ekipy Wilków. Niemiecki zespół walczy bowiem o utrzymanie w Bundeslidze i obecnie zajmuje 16. miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie 26 punktów. Władze z Volkswagen Areny planują przebudowę kadry, a bardzo doświadczony Duńczyk może poszukać nowego wyzwania.

Jak ustalił serwis „FootballTransfers.com”, Christian Eriksen jest otwarty na sentymentalny powrót do Ajaksu Amsterdam, gdzie z powodzeniem występował już w latach 2009-2013. Holenderski klub nie wyklucza zakontraktowania doświadczonego rozgrywającego, choć rozmowy nie znajdują się jeszcze na zaawansowanym etapie. Sam zawodnik pozytywnie podchodzi do możliwości ponownej gry w barwach Ajaksu. Rutynowany pomocnik jest także łączony z przeprowadzką do Wrexham oraz Burnley, które monitorują jego sytuację.

149-krotny reprezentant Danii występuje w Wolfsburgu od września 2025 roku, kiedy przeniósł się na Volkswagen Arenę po wcześniejszym rozstaniu z Manchesterem United. W trakcie swojej kariery przywdziewał również koszulki Brentfordu, Tottenhamu Hotspur, Interu Mediolan oraz Odense BK, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Eriksen przez lata należał do najlepszych ofensywnych pomocników w Europie. Według specjalistycznego serwisu „Transfermarkt” jego obecna wartość rynkowa wynosi około trzech milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości