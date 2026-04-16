Bayern musi wydać 70 mln euro. Gwiazda chce transferu

Bayern Monachium myśli o wzmocnieniu ofensywy i ma na celowniku gwiazdę Premier League. Anthony Gordon naciska na transfer do niemieckiego giganta - informuje Sky.

fot. Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Gwiazda Premier League wybiera Bayern

Bayern Monachium pokonał Real Madryt i awansował do półfinału Ligi Mistrzów. Oczywiście lada moment powinien zapewnić sobie mistrzostwo Niemiec, ale priorytetem na ten sezon jest triumf w rozgrywkach europejskich. Teraz Bawarczyków czeka hitowa rywalizacja z Paris Saint-Germain.

W klubie pracują również nad letnim okienkiem i wzmocnieniami. Choć działacze są zadowoleni z kadry, która osiąga znakomite wyniki, widzą również pole do poprawy i pozycje, na których brakuje nieco jakości lub konkurencji. Jednym z zadań ma być wytypowanie zawodnika, który zasili ofensywę. W Monachium nie sprawdził się Nicolas Jackson, który wróci do Chelsea. Znakomicie do zespołu wpasował się za to Luis Diaz, więc Bayern podąża tym tropem i planuje sięgnąć po kolejnego skrzydłowego z Premier League.

Tym razem na radarach znalazł się Anthony Gordon. 25-letni Anglik notuje świetny sezon – w sumie uzbierał 17 bramek oraz 5 asyst. Błyszczy w Premier League, a do tego wykazał się skutecznością w Lidze Mistrzów. Dla Bayernu ważnym czynnikiem jest wszechstronność Gordona, bowiem występował w ostatnich miesiącach dla Newcastle United zarówno na obu skrzydłach, jak i w roli „dziewiątki”.

Gordon ma być bardzo pozytywnie nastawiony do kwestii potencjalnego transferu. Bayern poznał nawet wycenę, która sięga 70 milionów euro. W tej chwili jest faworytem w wyścigu o jego podpis, choć do walki mogą wkroczyć Arsenal oraz Liverpool.