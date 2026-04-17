Chelsea monitoruje niemieckiego defensora. Duża konkurencja

Karim Coulibaly pokazuje się ze świetnej strony w Bundeslidze. Jego znakomita postawa nie umknęła uwadze Chelsea - poinformowała niemiecka gazeta BILD.

Karim Coulibaly na radarze Chelsea

Chelsea podczas zbliżającego się letniego okienka transferowego powinna być bardzo aktywna na rynku. Władze ze Stamford Bridge planują poważnie wzmocnić skład zespołu prowadzonego przez Liama Roseniora, aby w kolejnej kampanii drużyna The Blues zaprezentowała się zdecydowanie lepiej. Obecny sezon jest bowiem rozczarowujący w wykonaniu londyńskiej ekipy, co wymusza na włodarzach klubu konkretne działania.

Według najnowszych informacji niemieckiego dziennika „BILD”, na celowniku Chelsea znajduje się m.in. Karim Coulibaly. 18-letni środkowy obrońca prezentuje się bardzo dobrze w barwach Werderu Brema, co rzecz jasna przyciąga uwagę kilku europejskich gigantów.

Londyńczycy nie są jedynym klubem zainteresowanym defensorem mierzącym 190 centymetrów. Sytuację perspektywicznego zawodnika monitorują również inne potęgi ze Starego Kontynentu, a mianowicie Real Madryt, Manchester United, PSG oraz SSC Napoli.

Młodzieżowy reprezentant Niemiec przeniósł się na Weserstadion w lipcu 2024 roku na zasadzie wolnego transferu z HSV. Do pierwszego zespołu Werderu awansował przed trwającą kampanią i szybko wywalczył sobie miejsce w składzie. W aktualnym sezonie rozegrał 23 spotkania oraz zdobył jedną bramkę. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Wartość rynkowa zdolnego piłkarza jest szacowana na 30-50 milionów euro.