Schlotterbeck podpisał. Klauzula nie dotyczy jednego giganta

Schlotterbeck nie odejdzie do ligowego rywala
Spekulacje dobiegły końca. Nico Schlotterbeck postanowił zaakceptować ofertę obecnego klubu. Borussia Dortmund zdołała zatrzymać zawodnika, który od dłuższego czasu był łączony przede wszystkim z przeprowadzką do La Liga. W gronie zespołów, które wyrażały zainteresowanie reprezentantem Niemiec, znalazły się Barcelona i Real Madryt.
Obrońca związał się z BVB umową ważną do 2031 roku. Na mocy nowego porozumienia stał się najlepiej opłacanym piłkarzem w klubie i jednym z najlepiej opłacanych w całej Bundeslidze. W kontrakcie 26-latka zawarto specjalną klauzulę odstępnego, która dotyczy wyłącznie zagranicznych drużyn.
To oznacza, że Bayern Monachium, jeżeli postanowi sprowadzić Schlotterbecka, będzie musiał negocjować z obecnym pracodawcą Niemca. Borussia postanowił zapobiec wzmocnieniu krajowego rywala, dlatego Bawarczycy nie znaleźli się na krótkiej liście.
Wszystko wskazuje na to, że wszechstronny defensor w przyszłości będzie kontynuował karierę poza Bundesligą. Do tej pory występował tylko w ojczyźnie. Przed BVB zakładał koszulkę takich ekip, jak Freiburg i Union Berlin.