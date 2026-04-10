Real i Barcelona walczyli o jego podpis. Defensor podjął decyzję

Schlotterbeck zostaje w BVB. Podpisze nową umowę
Nico Schlotterbeck w ciągu ostatnich miesięcy cieszył się zainteresowaniem największych klubów w Europie. O jego transferze myślała Barcelona, która ostatecznie zamierza walczyć o Alessandro Bastoniego. Był ponadto na liście życzeń Realu Madryt, Liverpoolu czy Bayernu Monachium. Borussia Dortmund nieustannie liczyła, że zdoła przekonać swojego lidera do podpisania nowej umowy, gdyż w przeciwnym wypadku latem trafiłby na listę transferową.
W jego sprawie zapadły wreszcie przełomowe wieści. Fabrizio Romano informuje, że Schlotterbeck odrzucił zainteresowanie europejskich gigantów i widzi swoją przyszłość na Signal Iduna Park. Miał już zaakceptować warunki nowego kontraktu, który będzie obowiązywał do 2031 roku. Oczywiście wiąże się to z solidną podwyżką – będzie jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy w klubie oraz całej Bundeslidze.
25-krotny reprezentant Niemiec jest uważany za czołowego stopera w Europie. W tym sezonie rozegrał 31 spotkań i zdobył cztery bramki. Z Borussią Dortmund jest związany od 2022 roku i w najbliższej przyszłości to się nie zmieni.
Schlotterbeck był pierwszym wyborem dla Realu Madryt, który będzie musiał teraz postarać się o kogoś innego. Na Santiago Bernabeu nie uda się też ściągnąć Ibrahimy Konate, który pozostanie w Liverpoolu.