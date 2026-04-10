Real i Barcelona walczyli o jego podpis. Defensor podjął decyzję

Nico Schlotterbeck przez kilka miesięcy był łączony z transferem do Realu Madryt lub Barcelony. Defensor w końcu podjął decyzję o pozostaniu w Borussii Dortmund - informuje Fabrizio Romano.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Nico Schlotterbeck

Schlotterbeck zostaje w BVB. Podpisze nową umowę

Nico Schlotterbeck w ciągu ostatnich miesięcy cieszył się zainteresowaniem największych klubów w Europie. O jego transferze myślała Barcelona, która ostatecznie zamierza walczyć o Alessandro Bastoniego. Był ponadto na liście życzeń Realu Madryt, Liverpoolu czy Bayernu Monachium. Borussia Dortmund nieustannie liczyła, że zdoła przekonać swojego lidera do podpisania nowej umowy, gdyż w przeciwnym wypadku latem trafiłby na listę transferową.

W jego sprawie zapadły wreszcie przełomowe wieści. Fabrizio Romano informuje, że Schlotterbeck odrzucił zainteresowanie europejskich gigantów i widzi swoją przyszłość na Signal Iduna Park. Miał już zaakceptować warunki nowego kontraktu, który będzie obowiązywał do 2031 roku. Oczywiście wiąże się to z solidną podwyżką – będzie jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy w klubie oraz całej Bundeslidze.

🚨💛🖤 BREAKING: Nico Schlotterbeck has agreed new deal at Borussia Dortmund until June 2031.



Improved salary, he’ll be among best paid players at BVB as @Kicker reports. ✍🏼



Schlotterbeck stays despite interest from several clubs in Europe. pic.twitter.com/xVak8AXMOd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 10, 2026

25-krotny reprezentant Niemiec jest uważany za czołowego stopera w Europie. W tym sezonie rozegrał 31 spotkań i zdobył cztery bramki. Z Borussią Dortmund jest związany od 2022 roku i w najbliższej przyszłości to się nie zmieni.

Schlotterbeck był pierwszym wyborem dla Realu Madryt, który będzie musiał teraz postarać się o kogoś innego. Na Santiago Bernabeu nie uda się też ściągnąć Ibrahimy Konate, który pozostanie w Liverpoolu.