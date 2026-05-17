Oto najlepszy piłkarz sezonu w Bundeslidze. Kane bez nagrody

10:10, 17. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Bayern Monachium [X]

Harry Kane nie dostał nagrody dla piłkarza roku w Bundeslidze. Najlepszym zawodnikiem sezonu został Michael Olise. Francuz zdobył w barwach Bayernu Monachium 15 goli i 19 asyst w lidze.

Harry Kane
Obserwuj nas w
Dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Michael Olise najlepszym piłkarzem sezonu w Bundeslidze

Bayern Monachium okazał się bezkonkurencyjny w Bundeslidze, sięgając po drugie z rzędu mistrzostwo Niemiec. W tabeli ligowej wyprzedzili Borussię Dortmund z przewagą aż 16 punktów. Nic więc dziwnego, że nagroda dla najlepszego piłkarza ligi powędrowała do jednego z graczy Bawarczyków. Co ciekawe, nie został nim Harry Kane, czyli król strzelców rozgrywek z liczbą 36 goli na koncie.

O nagrodzie piłkarza sezonu mógł myśleć oprócz Harry’ego Kane’a również Luis Diaz. Kolumbijczyk zanotował najlepszy rok w karierze, zdobywając 15 goli i 17 asyst w Bundeslidze. Ostatecznie nagroda indywidualna trafiła do innej gwiazdy Die Roten.

Najlepszym piłkarzem sezonu w Bundeslidze został Michael Olise. Francuz błyszczał w barwach Bayernu, zdobywając 15 bramek i notując aż 21 asyst w rozgrywkach ligowych. Jego wpływ na grę zespołu Vincenta Kompany’ego był bezcenny.

Wrażenie mogą robić liczby, jakie Olise osiąga od momentu transferu do Bayernu. Barwy klubowe zmienił w lipcu 2024 roku. Od tego czasu wystąpił łącznie w 106 meczach, w których zanotował 42 gole i 53 asysty. Pierwszoplanową rolę w drużynie mistrzów Niemiec odgrywał również w Lidze Mistrzów. Bawarczycy odpadli jednak w półfinale, przegrywając dwumecz z Paris Saint-Germain. Co ciekawe, wartość piłkarz od czasu transferu wzrosła ponad dwukrotnie z 65 mln euro do 140 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości