Oto najlepszy piłkarz sezonu w Bundeslidze. Kane bez nagrody

Harry Kane nie dostał nagrody dla piłkarza roku w Bundeslidze. Najlepszym zawodnikiem sezonu został Michael Olise. Francuz zdobył w barwach Bayernu Monachium 15 goli i 19 asyst w lidze.

Harry Kane

Bayern Monachium okazał się bezkonkurencyjny w Bundeslidze, sięgając po drugie z rzędu mistrzostwo Niemiec. W tabeli ligowej wyprzedzili Borussię Dortmund z przewagą aż 16 punktów. Nic więc dziwnego, że nagroda dla najlepszego piłkarza ligi powędrowała do jednego z graczy Bawarczyków. Co ciekawe, nie został nim Harry Kane, czyli król strzelców rozgrywek z liczbą 36 goli na koncie.

O nagrodzie piłkarza sezonu mógł myśleć oprócz Harry’ego Kane’a również Luis Diaz. Kolumbijczyk zanotował najlepszy rok w karierze, zdobywając 15 goli i 17 asyst w Bundeslidze. Ostatecznie nagroda indywidualna trafiła do innej gwiazdy Die Roten.

Najlepszym piłkarzem sezonu w Bundeslidze został Michael Olise. Francuz błyszczał w barwach Bayernu, zdobywając 15 bramek i notując aż 21 asyst w rozgrywkach ligowych. Jego wpływ na grę zespołu Vincenta Kompany’ego był bezcenny.

Wrażenie mogą robić liczby, jakie Olise osiąga od momentu transferu do Bayernu. Barwy klubowe zmienił w lipcu 2024 roku. Od tego czasu wystąpił łącznie w 106 meczach, w których zanotował 42 gole i 53 asysty. Pierwszoplanową rolę w drużynie mistrzów Niemiec odgrywał również w Lidze Mistrzów. Bawarczycy odpadli jednak w półfinale, przegrywając dwumecz z Paris Saint-Germain. Co ciekawe, wartość piłkarz od czasu transferu wzrosła ponad dwukrotnie z 65 mln euro do 140 milionów euro.