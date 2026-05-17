Laporta podziękował Lewandowskiemu. Co za słowa

09:20, 17. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Robert Lewandowski odchodzi po czterech latach z FC Barcelony. Do podziękowań, które płyną z każdej strony, dołączył Joan Laporta. Prezydent Blaugrany podsumował Polaka w pięknych słowach.

Joan Laporta
Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Lewandowski zostawił ślad w historii Barcelony – uważa Laporta

FC Barcelona zdobyła trzy z czterech ostatnich mistrzostw Hiszpanii. Jednym z kluczowych zawodników w tym czasie był Robert Lewandowski. Reprezentant Polski mógł się pochwalić mianem najskuteczniejszego piłkarza w klubie w większości sezonów. Przygoda 37-latka ze stolicą Katalonii dobiegła jednak końca. W sobotę (16 maja) ogłosił, że odchodzi po zakończeniu kampanii.

Lewandowskiemu dziękuje kibice, koledzy z zespołu, a także najważniejsi ludzie związani z Barceloną. Do podziękowań dołączył również Joan Laporta, czyli prezydent klubu. Działacz wprost napisał, że Polak pozostawił po sobie niezatarty ślad w historii klubu.

Moje podziękowania dla Roberta Lewandowskiego, osoby, która poza sportowym talentem pozostawia niezatarte ludzkie ślady w historii FC Barcelony i całej Katalonii. Przyszedł do klubu w trudnym momencie, a transfer był możliwy dzięki jego determinacji i chęci gry dla Barcy. Jego kariera i prestiż miały kluczowe znaczenie dla zwiększenia wiarygodności i pewności siebie drużyny, która zdobyła trzy z ostatnich czterech mistrzostw ligi, w dużej mierze dzięki profesjonalizmowi, zaangażowaniu i bramkom Roberta. Barca i Katalonia są i zawsze będą twoim domem! Dziękujemy za wszystko i do zobaczenia wkrótce – napisał Joan Laporta w mediach społecznościowych.

Po raz ostatni Lewandowski zagra na Spotify Camp Nou w niedzielę (17 maja) w meczu z Realem Betis. Będzie to idealna okazja do tego, żeby kibice oraz drużyna mogli pożegnać polskiego piłkarza. Na kolejny sezon w Barcelonie zostaje za to Wojciech Szczęsny.

