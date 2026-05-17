Kiwior najlepszy z trójki Polaków w Porto. Najsłabiej wypadł Pietuszewski

09:54, 17. maja 2026
Wojciech Mazurek
Źródło: A Bola

FC Porto w ostatnim meczu sezonu pokonało Santa Clara (1:0). Na boisku oglądaliśmy trzech Polaków. Najlepiej według serwisu A Bola wypadł Jakub Kiwior. Najsłabszą ocenę dostał Oskar Pietuszewski.

Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek i Jakub Kiwior

Portugalczycy ocenili polskie trio za ostatni mecz w Porto

FC Porto po wczorajszym zwycięstwie z Santa Clara (1:0) oficjalnie zakończyło sezon. Smoki w składzie z trzema reprezentantami Polski mogli świętować zdobycie mistrzostwa Portugalii. Ostatni mecz może nie zachwycił poziomem, ale najważniejsze, że okazał się zwycięski. Jan Bednarek i Jakub Kiwior rozegrali pełne dziewięćdziesiąt minut. Oskar Pietuszewski pojawił się na boisku w drugiej połowie.

Portugalski dziennik A Bola najwyżej z Polaków ocenił Kiwiora. Były stoper Arsenalu dostał notę 7 w skali od 1 do 10. Najmniejszą ocenę przydzielili Pietuszewskiemu (5), który „był zbyt nerwowy„. Jan Bednarek został oceniony na 6 ze względu na chaotyczny początek.

Oskar Pietuszewski:

Wniósł nieco więcej intensywności na lewe skrzydło, ale był zbyt nerwowy i sprawiał wrażenie, jakby chciał zrobić wszystko naraz pod zbyt dużą presją. Dobry moment miał w 87. minucie, kiedy zmusił Joao Afonso do świetnej interwencji – oceniła A Bola.

Jakub Kiwior:

Bardzo dobry mecz polskiego obrońcy, pewny i solidny zarówno na środku defensywy, jak i po lewej stronie, gdzie przesunął się od 81. minuty. Na uwagę zasługują jego długie podania oraz mocne strzały z 26. minuty (minimalnie niecelny) i z 30. minuty z rzutu wolnego, po którym Joao Afonso musiał popisać się świetną obroną – chwali reprezentanta Polski portugalska prasa.

Jan Bednarek:

Znacznie lepszy w drugiej połowie niż w pierwszej, którą rozpoczął powoli i dość chaotycznie. Później wrócił do swojego normalnego poziomu i zanotował dwa bardzo dobre wybicia w 73. i 84. minucie – podsumowała A Bola występ Bednarka.

