Man City zaoferował gwiazdę Realowi Madryt! Nadchodzi głośny transfer

PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland, Josko Gvardiol i Rodri

Gvardiol zaproponowany Realowi Madryt

Real Madryt ma za sobą nieudany sezon, w którym nie zdobyli żadnego trofeum. Ten fakt sprawia, że latem na Bernabeu dojdzie do poważnych zmian. Zatrudniony ma zostać nowy trener (prawdopodobnie Jose Mourinho), a także mają pojawić się nowi piłkarze. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że pierwszym wzmocnieniem Los Blancos będzie utalentowany Nico Paz.

Jako priorytet na letnie okno transferowe wyznaczono również pozyskanie środkowego obrońcy. Wynika to z tego, że z klubem pożegna się David Alaba, a niewykluczone, że również Antonio Rudiger. Dziennik AS przekazał szokujące plotki transferowe.

Według nich Realowi Madryt został zaproponowany Josko Gvardiol, czyli gwiazda Manchesteru City. Agenci piłkarza szukają mu nowego klubu, więc postanowili zgłosić jego kandydaturę Królewskim. Trudno powiedzieć, jak na taki ruch zapatruje się angielski klub.

Gvardiol, gdy tylko jest zdrowy, ma pewne miejsce w pierwszym składzie. Tu jednak pojawia się problem, ponieważ w tym sezonie ze względu na kontuzje zagrał tylko w 17 meczach ligowych. Jego kontrakt obowiązuje jednak do połowy 2028 roku, więc Manchester City może zażądać dużych pieniędzy. Przypomnijmy, że sprowadzili go z Lipska za 90 milionów euro.

Reprezentant Chorwacji jest uniwersalnym piłkarzem. Oprócz gry na środku obrony może występować również po lewej stronie. Byłby to dodatkowy plus dla Realu Madryt, który nie ma zbyt dobrze obsadzonej pozycji lewego obrońcy.