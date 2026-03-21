Porto może sprzedać 18-latka za 100 milionów! Kolejny będzie Pietuszewski?

FC Porto latem sprzedać może 18-letniego Rodrigo Morę nawet w sumie za 100 milionów euro. Zainteresowani są trzej giganci z Premier League, o czym donosi "Sports Boom".

FC Porto od lat słynie z wielkich sprzedaży młodych, utalentowanych graczy. Klub z Półwyspu Iberyjskiego to bowiem doskonała kuźnia talentów, gdzie wielu graczy trafia na początku swojej kariery i zbiera pierwsze poważne szlify. Doskonałym tego przykładem jest przecież nasz Oskar Pietuszewski, który z miejsca stał się ważnym elementem drużyny w lidze portugalskiej.

Nie ma więc wątpliwości, że przed nim spora przyszłość i być może już latem pojawią się pierwsze oferty za reprezentanta Polski. Niemniej zanim to, FC Porto sprzedać może innego niezwykle utalentowanego ofensywnego gracza. Według informacji przekazanych przez serwis „Sports Boom”, na celowniku Arsenalu, Manchesteru City oraz Newcastle United znajduje się Rodrigo Mora, a więc wielki talent z Portugalii. Co ważne, całkowita kwota transferu mogłaby wynieść nawet 100 milionów funtów.

Rodrigo Mora w tym sezonie rozegrał w sumie 36 spotkań i zdobył w nich pięć goli oraz zanotował dwie asysty. 18-letni ofensywny pomocnik związany jest z FC Porto od wielu lat i jest wychowankiem tego klubu. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 38 milionów euro. Na koncie ma już powołanie do pierwszej reprezentacji Portugalii, lecz pozostaje bez debiutu.

