Kozubal z Lecha Poznań pod lupą uczestnika Ligi Mistrzów. Ujawniono nazwę

12:53, 11. maja 2026
Wojciech Mazurek
Antoni Kozubal po sezonie może opuścić Lecha Poznań. Coraz częściej łączy się go z zagranicznym transferem. Mateusz Borek w Kanale Sportowym ujawnił, że piłkarz jest pod lupą Borussii Dortmund.

PressFocus Na zdjęciu: Antoni Kozubal

Kozubal pod obserwacją Borussii Dortmund

Lech Poznań lada moment może świętować mistrzostwo Polski, a następnie niewykluczone, że straci kluczowych zawodników. Jakiś czas temu o chęci wyjazdu za granicę mówił m.in. Bartosz Mrozek. Pojawiły się także informacje, że latem za duże pieniądze odejść może Wojciech Mońka. Do tego dochodzi zainteresowania dużego klubu jednym z najlepszych piłkarzy Kolejorza – Antonim Kozubalem. Jak przekazał Mateusz Borek z Kanału Sportowego, sytuacji młodego pomocnika przygląda się Borussia Dortmund.

Dwóch ludzi nakierowało mnie na Borussię Dortmund w kontekście Kozubala. Byłem zdziwiony, że chodzi o tak duży klub. W Dortmundzie zmieniły się osoby, które decydują o transferach, więc zobaczymy, czy rzeczywiście jest grany temat młodego Polaka – mówił Mateusz Borek w programie „Moc Futbolu” na Kanale Sportowym.

Kozubal to bez wątpienia jedna z gwiazd Lecha, a także nadzieja na przyszłość. 21-latek w tym sezonie rozegrał 50 spotkań, w których zdobył 3 gole i zaliczył 2 asysty. Jego kontrakt wygasa w czerwcu 2028 roku. Wartość rynkowa szacowana jest na 5 mln euro.

Potencjalny transfer do Borussii Dortmund może oznaczać, że Kozubal miałby szansę na grę w Lidze Mistrzów. Klub z Signal Iduna Park zapewnił sobie 2. miejsce w Bundeslidze, ustępując jedynie Bayernowi Monachium.

