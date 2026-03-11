Potulski na radarze gigantów. Ujawniono dwóch faworytów

Kacper Potulski może niebawem zmienić klub wewnątrz Bundesligi. Młodzieżowy reprezentant Polski cieszy się dużym zainteresowaniem. Jak twierdzi Roman Kołtoń, wśród faworytów są Borussia Dortmund oraz VfB Stuttgart.

Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Kacper Potulski

Borussia Dortmund i Stuttgart faworytami w wyścigu o Potulskiego

Kacper Potulski na początku sezonu przebojem wywalczył miejsce w wyjściowym składzie FSV Mainz w rozgrywkach Ligi Konferencji. Nieco później zaczął również regularnie grać w Bundeslidze. W jednej z pięciu najlepszych lig w Europie zadebiutował pod koniec listopada ubiegłego roku, i miejsca w składzie już nie oddał. Od tego czasu zagrał w 10 spotkaniach w lidze, z czego 9 od początku.

Od dłuższego czasu Potulski przymierzany jest do dużego transferu wewnątrz Bundesligi. Niemieckie media informowały, że obrońcą zainteresowana jest m.in. Borussia Dortmund. Roman Kołtoń ujawnił, jakie kierunki potencjalnego transferu są brane pod uwagę.

– Media w Niemczech coraz częściej informują o potężnym zainteresowaniu dużych klubów Kacprem Potulskim! Wymieniane są: Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen, a nawet Bayern Monachium. Z moich informacji wynika, że Dortmund i Stuttgart z największą szansą, bo dla 18-letniego piłkarza – i jego ojca najbardziej liczy się perspektywa gry – napisał Roman Kołtoń.

Jak zaznacza dziennikarz, faworyci to Borussia Dortmund i VfB Stuttgart. To właśnie tam Potulski ma mieć największe szanse na grę. Na tym etapie to właśnie ten czynnik będzie brany pod uwagę przez piłkarza oraz jego ojca.

W tym sezonie Potulski wystąpił w 21 spotkaniach, z czego 6 meczów w drużynie młodzieżowej. W Bundeslidze ma na swoim koncie debiutanckiego gola przeciwko Bayernowi Monachium.