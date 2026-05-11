Kamil Grabara blisko transferu. Borek nie ma wątpliwości

Kamil Grabara w tym sezonie walczy z Wolfsburgiem o utrzymanie w 1. Bundeslidze. Mateusz Borek w "Kanale Sportowym" odniósł się do przyszłości reprezentanta Polski.

Vfl Wolfsburg może latem stracić Kamila Grabarę

Kamil Grabara latem 2024 roku przeniósł się z Kopenhagi do Wolfsburga za 13,5 miliona euro. Reprezentant Polski bardzo szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie niemieckiego zespołu. 27-letni bramkarz rozegrał dotychczas 66 spotkań w barwach Wilków, zachowując przy tym 11 czystych kont.

Coraz więcej wskazuje jednak na to, że Grabara może zostać bohaterem jednego z najciekawszych transferów z udziałem polskich piłkarzy podczas letniego okna transferowego. Na temat przyszłości golkipera wypowiedział się Mateusz Borek. Znany komentator nie ukrywał, że spodziewa się odejścia reprezentanta Polski już po zakończeniu sezonu.

– Ja nie myślę „czy”, ja jestem o tym przekonany. To są jego ostatnie tygodnie w tym klubie. Są kluby zainteresowane w Bundeslidze i nie tylko – stwierdził Borek w programie „Moc Futbolu” na antenie Kanału Sportowego”.

Obecnie Wolfsburg zajmuje 16. miejsce w tabeli 1. Bundesligi i do końca sezonu będzie walczył o utrzymanie. W 34. kolejce zespół Grabary zmierzy się na wyjeździe z St. Pauli, w którego barwach występują Arkadiusz Pyrka oraz Adam Dźwigała. Według serwisu Transfermarkt.de, wartość Grabary wynosi obecnie 12 milionów euro. Jego kontrakt z Wolfsburgiem obowiązuje do czerwca 2028 roku.

Dobra forma bramkarza została zauważona również przez selekcjonera reprezentacji Polski. Po kontuzji Łukasza Skorupskiego Grabara wystąpił w marcowych meczach eliminacji mistrzostw świata przeciwko Albanii i Szwecji.