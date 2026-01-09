W ten weekend po przerwie zimowej wraca Bundesligi. Na powrót do gry muszą jeszcze poczekać Arkadiusz Pyrka i Adam Dźwigała. Spotkanie St. Pauli - RB Lipsk zostało przełożone z powodu ostrej zimy w Hamburgu.

PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Pyrka

Bundesliga przełożyła mecz w Hamburgu

W 16. kolejce Bundesligi zaplanowano ciekawie zapowiadający się mecz St. Pauli – RB Lipsk. Barw beniaminka bronią Arkadiusz Pyrka i Adam Dźwigała. Polscy piłkarze mogli liczyć na występ przeciwko czwartej drużynie ligi niemieckiej. Starcie to nie dojdzie jednak do skutku w pierwotnym terminie. Bundesliga oficjalnie przełożyła sobotni pojedynek ze względu na niekorzystne warunki pogodowe.

– FC St. Pauli, jako operator stadionu Millerntor-Stadion, zamknął obiekt po rozmowach z lokalnymi władzami. Powodem tej decyzji jest duża ilość śniegu i lodu pokrywająca cały kompleks stadionowy oraz związane z tym zagrożenie bezpieczeństwa wszystkich osób, a także krytyczna sytuacja ogólna w Hamburgu – czytamy na komunikacie RB Lipsk.

Po rozegraniu piętnastu kolejek zespół Polaków plasuje się na szesnastym miejscu w tabeli Bundesligi. Pyrka wystąpił dotychczas w dwunastu spotkaniach w lidze. Z kolei Dźwigała zaliczył dziewięć występów, zdobywając jedną bramkę. W następnej kolejce rywalem St. Pauli będzie Wolfsburg na wyjeździe.

