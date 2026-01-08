Kamiński w ścisłej czołówce Bundesligi. Co za wyróżnienie dla Polaka!

Jakub Kamiński zaliczył świetną rundę w barwę FC Koln. Formę reprezentanta Polski docenił magazyn Kicker. 23-latek został wybrany szóstym najlepszym skrzydłowym w Bundeslidze.

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Kamiński wśród gwiazd Bundesligi

Jakub Kamiński w 2025 roku był jednym z najlepszych polskich piłkarzy. 23-latek trafił w tym sezonie na wypożyczenie do FC Koeln, co odmieniło jego karierę. Reprezentant Polski pod wodzą trenera Lukasa Kwasnioka stał się jednym z liderów swojej drużyny. Widać to było w statystykach. Kamiński zdobył pięć bramek oraz zaliczył jedną asystę w piętnastu meczach Bundesligi.

Forma polskiego skrzydłowego znalazła odzwierciedlenie w rozmaitych rankingach. Kamiński był już umieszczany w czołówce najlepszych transferów tego sezonu. Swój ranking opublikował też prestiżowy niemiecki magazyn Kicker. Reprezentant Polski został w nim wybrany szóstym najlepszym skrzydłowym w Bundeslidze za rundę jesienną.

Kamińskiemu przyznano trzecią do do ważności notę, czyli „klasę krajową”. Wyżej oceniono jedynie pięciu piłkarzy, w tym gwiazdy Bayernu Monachium na czele z takimi zawodnikami jak Michael Olise oraz Luis Diaz.

Kuba Kamiński w "klasie krajowej" i ogółem na 6. miejscu wśród bundesligowych skrzydłowych na liście rankingowej kickera za rundę jesienną. Wyprzedzili go jedynie Olise (klasa światowa), Diaz, Diomande, El Mala (klasa międzynrodowa) i Leweling (też klasa międzynarodowa). — Tomasz Urban (@tom_ur) January 7, 2026

Kamiński do FC Koeln jest jedynie wypożyczony z Wolfsburga. 23-latek po takim sezonie nie zamierza pewnie jednak wracać do tej drużyny. Klub z Kolonii ma opcję transferu definitywnego Polaka.

