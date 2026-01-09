Jakub Moder jest niezadowolony z działań sztabu medycznego Feyenoordu. Jak informują holenderskie media, poważna kontuzja Polaka została zdiagnozowana dopiero w Polsce, mimo wcześniejszych sygnałów zgłaszanych w klubie z Rotterdamu.

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Moder

Moder ma żal do Feyenoordu

Jakub Moder nie rozegrał jeszcze żadnego meczu w sezonie 2025/2026. Reprezentant Polski od kilku miesięcy zmaga się z problemami zdrowotnymi. 26-latek zgłaszał swoje dolegliwości sztabowi medycznego Feyenoordu, ale mimo tego brał udział w treningach. W pewnym momencie sprawy zaszły już za daleko.

Moder skorzystał z pomocy medycznej w Polsce. Dopiero w ojczyźnie wykryto u niego przepuklinę dysku w późnym stadium. 26-latek musiał przejść operację, a następnie proces rehabilitacji. Leczenie reprezentanta Polski trwało ostatecznie kilka miesięcy. Dziennikarze „De Telegraaf” piszą, że Moder wydaje się wściekły na Feyenoord, że ten nie był w stanie zdiagnozować jego problemu z przepukliną.

Reprezentant Polski wrócił niedawno do treningów z drużyną. Moder poleciał nawet z Feyenoordem na zgrupowanie. Na powrót 26-latka na boisko trzeba jednak poczekać. Najnowsze wieści w sprawie stanu zdrowia pomocnika przekazał jego trener, Robin van Persie. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.

