Karol Linetty może wrócić do Lecha Poznań. Kolejorz nie jest jednak jedynym zespołem z PKO Ekstraklasy, który chce polskiego pomocnika. Zawodnik jest także łączony z Widzewem Łódź - informuje Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki".

Kontrakt Karola Linettego z Kocaelisporem został automatycznie przedłużony, po tym jak zespół utrzymał się w tureckiej ekstraklasie. Coraz częściej jednak mówi się, że 47-krotny reprezentant Polski może wrócić do PKO Ekstraklasy. Znajduje się bowiem na radarze Lecha Poznań. Tymczasem Tomasz Włodarczyk z redakcji „Meczyki” zdradza, że nie tylko Kolejorz myśli o pozyskaniu pomocnika. Zawodnik wzbudził również zainteresowanie Widzewa Łódź.

Wspomniane źródło zdradza, że Karol Linetty może rozważyć powrót na polskie boiska. Jednak nie zdradzono, który obecnie kierunek preferuje. 31-latek jest wychowankiem Lecha Poznań i powrót na Bułgarską może być dla niego sentymentalny. Widzew Łódź jednak udowodnił, że może pozyskiwać graczy o uznanym nazwisku. Drużyna prowadzona przez Aleksandara Vukovicia nie stoi zatem na straconej pozycji.

Widzew Łódź dopiero w ostatniej kolejce zapewnił sobie utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Władze klubu dopiero teraz w pełni mogą skupić się na nadchodzącym letnim okienku transferowym. Możemy być pewni, że łodzianie znów będą szaleli na rynku i nie tylko Karol Linetty będzie łączony z przeprowadzką do ich drużyny.

Karol Linetty natomiast w tym sezonie rozegrał 28 spotkań w koszulce Kocaelisporu. Polski pomocnik nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale może pochwalić się trzema asystami.