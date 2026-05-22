Liverpool chce go w miejsce Salaha. 100 mln euro może nie wystarczyć!

Liverpool po sezonie rozstanie się z Mohamedem Salahem. Plan zakłada sprowadzenie w jego miejsce nowej gwiazdy. David Ornstein informuje, że głównym celem transferowym jest Yan Diomande z Lipska.

fot. Marc Marasescu / Alamy Na zdjęciu: Yan Diomande

Liverpool wytypował nową gwiazdę

Liverpool zeszłego lata wydał olbrzymie pieniądze na wzmocnienia, sprowadzając między innymi Alexandra Isaka, Hugo Ekitike czy Floriana Wirtza. Najbliższe okienko również zapowiada się pod tym względem pracowicie, bowiem na Anfield musi trafić następcą Mohameda Salaha. Po latach Egipcjanin uznał, że to odpowiedni moment, aby zakończyć swoją przygodę z angielskim gigantem. Klub z kolei postanowił sprowadzić w jego miejsce nową gwiazdę.

Na szczycie listy życzeń znajduje się Yan Diomande. David Ornstein twierdzi, że Liverpool zajmuje fotel lidera w wyścigu o jego podpis. Gwiazdą Bundesligi interesuje się również Paris Saint-Germain, ale to The Reds są znacznie bardziej zmotywowani, głównie z uwagi na fakt, że wiedzą już o odejściu Salaha i konieczności zastąpienia go kimś nowym.

Dla Liverpoolu transfer Diomande będzie wiązał się z potężnym wydatkiem. Lipsk nie zaakceptuje oferty poniżej 100 milionów euro, a być może zażyczy sobie nawet większej kwoty. Na ten moment rozmowy między klubami nie są prowadzone, a wiele zależy od nastawienia piłkarza, który oczywiście wykazuje zainteresowanie przeprowadzką do giganta Premier League.

🚨 Yan Diomande a leading target for Liverpool. #PSG also among suitors but #LFC firm contenders; strong position with 19yo RB Leipzig winger & if player deal looks doable club-to-club talks will follow. #RBLeipzig would seek €100m+ to sell @TheAthleticFC https://t.co/Hk4wKLh3oA — David Ornstein (@David_Ornstein) May 22, 2026

19-letni Diomande zaliczył fantastyczny sezon w Bundeslidze. Uzbierał dotąd 12 bramek oraz 9 asyst w 33 występach.