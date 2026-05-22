Bayern chce Gvardiola! Chorwat myśli o powrocie do Bundesligi

Josko Gvardiol odgrywa kluczową rolę w Manchesterze City. Klub jednak szykuje poważne zmiany. Już wiemy, że z Etihad Stadium pożegnał się Pep Guardiola. Jak się okazuje, los hiszpańskiego szkoleniowca może podzielić wcześniej wspomniany defensor. Christian Falk poinformował, że reprezentant Chorwacji chciałby wrócić na boiska Bundesligi.

Powrót Josko Gvardiola na niemieckie boiska faktycznie może się wydarzyć. Defensor Manchesteru City znajduje się w kręgu zainteresowań Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec biorą pod uwagę zakontraktowanie reprezentanta Chorwacji, ale nic nie jest pewne. W pierwszej kolejności Bawarczycy będą chcieli rozstać się z Hirokim Ito, a dopiero potem spróbują pozyskać 24-latka.

Talent Josko Gvardiola wypłynął na szerokie wody, kiedy był zawodnikiem RB Lipska. To właśnie prosto z tego klubu przeniósł się do Manchesteru City. Chorwat jest nominalnym stoperem, ale u Pepa Guardiola częściej grał na lewej obronie. Być może ta zmiana pozycja delikatnie wstrzymała piłkarski rozwój wychowanka Dinama Zagrzeb.

Josko Gvardiol w trwającej kampanii rozegrał 24 spotkania w koszulce Manchesteru City. Chorwacki obrońca zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. 24-latek może również pochwalić się aż pięcioma asystami.