FC Porto zakończyło pierwszą część sezonu w Portugalii jako lider, z największym punktowym wynikiem w historii. Spory udział w tym osiągnięciu mają Jan Bednarek i Jakub Kiwior.

PressFocus Na zdjęciu: Jan Bednarek i Jakub Kiwior

FC Porto wyśrubowało rekord

FC Porto na tytuł mistrzowski czeka od sezonu 2021/2022. Dla kibiców na Estadio do Dragao to zdecydowanie za długo. Klub w letnim oknie transferowym na wzmocnienia przeznaczył blisko 100 milionów euro. Do klubu trafił między innymi Jan Bednarek, do którego w późniejszym okresie dołączył Jakub Kiwior.

Reprezentanci Polski mieli za zadanie stworzyć monolit w defensywie i pomóc odzyskać FC Porto mistrzostwo kraju. Po pierwszej części sezonu 2025/2026, wiele wskazuje na to, że misja ta zakończy się powodzeniem. W 17. kolejce FC Porto z Bednarkiem i Kiwiorem w składzie, pokonało na wyjeździe 1:0 Santa Clarę. Było to ostatnie spotkanie w pierwszej części sezonu ligowego.

FC Porto na półmetku sezonu ligowego może pochwalić się historycznym wynikiem w lidze portugalskiej. Zespół, w którym grają Bednarek oraz Kiwior nie tylko nie przegrał ani jednego meczu. FC Porto zdobyło aż 49 z 51 możliwych punktów, co jest najlepszym wynikiem w historii rozgrywek na półmetku sezonu.

#FCPorto kończy pierwszą rundę z największą liczbą punktów w historii #LigaPortugalBetclic.

Porto zdobyło 49 z 51 możliwych punktów, przewyższając tym samym 48 punktów, jakie zdobyła #SLBenfica w sezonie 2019/20.



A to wszystko oczywiście z naszymi rodakami na pierwszym planie… pic.twitter.com/zxJxuEIYxE — Adam Rybczyński_GK_Futebol (@adam_rybczynski) January 4, 2026

Bednarek oraz Kiwior stanowią o sile FC Porto. Polski duet obrońców należy do ścisłej ligowej czołówki na swojej pozycji. Więcej o tym przeczytasz TUTAJ. Jeszcze w zimowym oknie oknie transferowym FC Porto może sięgnąć po innego polskiego piłkarza. Klub mocno zabiega o Oskara Pietuszewskiego.

