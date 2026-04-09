Bayern trafił w dziesiątkę? Luis Diaz rozwiał wszelkie wątpliwości

Luis Diaz ostatnio wypowiedział się na temat swojego transferu do Bayern Monachium. Piłkarz wypowiedział się jednoznacznie, wyrażając przekonanie, że był to słuszny ruch.

Luis Diaz zabrał głos i nie zostawił złudzeń. Jasne stanowisko

Luis Diaz rywalizuje w tej kampanii w Bayernie Monachium nie tylko o mistrzostwo Niemiec, ale też o triumf w Lidze Mistrzów. Kolumbijczyk dołączył do ekipy z Allianz Arena za 70 milionów euro, stając się tym samym szybko kluczową postacią Bawarczyków.

– Decyzja o dołączeniu do Bayernu była słuszna. Jestem naprawdę szczęśliwy i cieszę się każdym meczem. Czuję się tu świetnie, jestem w dobrej formie, a to oznacza, że jestem gotowy pomóc drużynie – mówił Luis Diaz w rozmowie cytowanej przez ESPN.

Bilans zawodnika w niemieckiej ekipie tylko potwierdza jego słowa. Jak na razie Luis Diaz wystąpił łącznie w 148 meczach, notując w nich 41 trafień i 23 asysty. Tylko w tej kampanii reprezentant Kolumbii strzelił 23 gole i zaliczył 18 kluczowych podań w 40 występach.

Luis Diaz ostatnio był natomiast kluczową postacią w spotkaniu Ligi Mistrzów, w którym Bayern wygrał z Real Madryt w ćwierćfinale rozgrywek. Kolumbijczyk otworzył wynik rywalizacji. Rewanżowa potyczka z udziałem obu drużyn odbędzie się w przyszłym tygodniu, w środę o godzinie 21:00.

Tymczasem już w najbliższy weekend ekipa z Monachium rozegra swoje kolejne spotkanie w Bundeslidze. Tym razem na drodze Bayernu stanie FC St. Pauli. Mecz odbędzie się 11 kwietnia o godzinie 18:30. Pierwsza batalia z udziałem obu ekip w tej kampanii miała miejsce w listopadzie minionego roku. Bawarczycy wygrali wówczas różnicą dwóch trafień (3:1).