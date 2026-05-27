Manchester City chce gwiazdę Chelsea. Gigant oczekuje fortuny

Enzo Fernandez na radarze Manchesteru City, wielkie oczekiwania Chelsea
Manchester City zakończył sezon na drugim miejscu w Premier League. Po zakończeniu rozgrywek z klubem pożegnał się Pep Guardiola, a jego następcą ma zostać Enzo Maresca. Jak się okazuje, włoski menedżer już planuje pierwsze transfery. Na liście życzeń znajduje się Enzo Fernandez z Chelsea.
Argentyński pomocnik wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Fernandez jest szczególnie przekonany do ponownej współpracy z Mareską, z którym wcześniej miał okazję pracować na Stamford Bridge. Włoch dobrze zna możliwości pomocnika. Jednym z argumentów przemawiających za transferem ma być również możliwość regularnej gry w Lidze Mistrzów.
Jak podaje Ben Jacobs, londyński klub wycenia 25-letniego mistrza świata z 2022 roku na 120 milionów funtów. Argentyńczyk rozegrał w obecnym sezonie 54 spotkania, w których zdobył 15 bramek i zanotował siedem asyst. Kontrakt gwiazdora z The Blues obowiązuje jeszcze do czerwca 2032 roku.
Wychowanek River Plate może być bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów tego lata. Przypomnimy, że Pomocnik dołączył do Chelsea w 2023 roku z Benfiki Lizbona za 121 mln euro. W sumie w londyńskim zespole uzbierał 169 meczów i zanotował 31 trafień.